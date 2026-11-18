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ATP Finals ore 14:00 Carlos Alcaraz 3 Daniil Medvedev 5 Statistiche e andamento

Il torneo dei maestri, si sa, vive di grandi match, e quello che vedrà di fronte Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev si preannuncia già come uno di quelli da non perdere. Del resto, come potrebbe essere altrimenti? Entrambi i tennisti arrivano all’appuntamento forti di un esordio vincente in due set e con in palio una fetta enorme di qualificazione: chi uscirà vincitore da questo scontro diretto tra imbattuti farà un passo decisivo verso la semifinale (e il primo posto nel raggruppamento), potendo contare su condizioni di gioco rapidissime che promettono spettacolo tra l’ancestrale potenza esplosiva dello spagnolo e la solidità difensiva del russo.

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Il percorso “atipico” (ma dominante) di Carlos Alcaraz

Quella di Carlos Alcaraz è stata un’annata alquanto atipica, divisa a metà da un lungo stop ma caratterizzata da una percentuale di vittorie, al solito, straordinaria (attualmente 43 successi a fronte di sole 5 sconfitte). Già, perchè il fuoriclasse spagnolo ha aperto l’anno riscrivendo la storia del tennis: a gennaio ha conquistato per la prima volta l’Australian Open, completando il Career Grand Slam a soli 22 anni e 272 giorni e diventando il più giovane tennista dell’Era Open a vincere tutti e quattro i Major. Dopo il trionfo all’ATP 500 di Doha, però, una tenosinovite al polso destro lo ha costretto a uno stop forzato di circa quattro mesi, facendogli saltare l’intera stagione su terra ed erba — inclusi Roland Garros e Wimbledon — e facendolo scivolare al numero 3 del ranking ATP alle spalle di Alexander Zverev e Jannik Sinner. Rientrato in campo allo US Open (dove si è fermato ai quarti), Alcaraz ha innestato le marce alte nel finale di stagione su cemento: ha trionfato prima a Tokyo, poi ha aperto lo swing indoor europeo vincendo l’ATP 500 di Vienna e, a inizio novembre, ha messo in bacheca il suo nono Masters 1000 battendo Ben Shelton in quel di Parigi. A Torino, dove insegue l’unico grande trofeo che ancora manca alla sua bacheca dopo la finale persa nella scorsa stagione, Carlitos ha debuttato in maniera dominante: nonostante una vistosa fasciatura al ginocchio destro, ha travolto Frances Tiafoe con un doppio 6-2 in appena 69 minuti di gioco, centrando la decima vittoria consecutiva e dimostrando di trovarsi perfettamente a suo agio anche sul cemento piemontese.

La ritrovata continuità di Daniil Medvedev

Sul fronte opposto, Daniil Medvedev si presenta a questo incrocio forte di un 2026 all’insegna della ritrovata continuità e della solidità ad altissimi livelli. Il tennista moscovita ha consolidato il suo ritorno stabile nella Top 5 mondiale (occupa attualmente la quinta posizione del ranking) costruendo un bilancio complessivo di 53 vittorie e 20 sconfitte e mettendo in bacheca quattro titoli ATP sul cemento. Dopo aver aperto l’anno vincendo subito l’ATP 250 di Brisbane contro Brandon Nakashima, il russo ha alzato il trofeo più prestigioso della sua annata all’ATP 500 di Dubai. Nei grandi appuntamenti, Nei grandi appuntamenti ha brillato soprattutto a Indian Wells, raggiungendo la finale del Masters 1000 californiano dopo aver battuto in semifinale proprio il summenzionato Alcaraz, prima di arrendersi in due tie-break a Jannik Sinner. Nella seconda parte dell’anno ha poi raccolto i frutti della sua regolarità nello swing asiatico ed europeo, conquistando prima l’ATP 250 di Hangzhou e poi difendendo per la prima volta un titolo in due edizioni consecutive grazie al successo ad Almaty contro Nikoloz Basilashvili. Campione delle Finals nel 2020, Medvedev ha inaugurato la sua campagna torinese facendo valere tutta la sua esperienza e un servizio pressoché inattaccabile contro l’esordiente azzurro Flavio Cobolli, piegato 7-6 6-3: sulle superfici rapide indoor dell’Inalpi Arena, il russo ha tutte le armi per provare a imbrigliare il ritmo dello spagnolo e riaprire i conti dopo l’ultimo precedente perso poche settimane fa – in un Halloween tennistico decisamente gratificante – a Vienna.

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Le chiavi tattiche del match

Il match in questione si giocherà sull’eterno braccio di ferro tra l’esplosività dello spagnolo e la ragnatela difensiva del russo. Per Medvedev sarà fondamentale massimizzare il rendimento con la prima di servizio — già inattaccabile contro Cobolli — per aprirsi il campo ed evitare di dover rincorrere continuamente il ritmo imposto dall’avversario, provando allo stesso tempo a togliere tempo ad Alcaraz con il rovescio piatto e profondo. Di contro, Alcaraz ha già dimostrato sia a Vienna sia all’esordio contro Tiafoe di saper disinnescare la posizione arretrata in risposta del russo attraverso l’uso chirurgico della palla corta e del serve and volley, soluzioni che sul veloce indoor piemontese diventano letali. Se Carlitos riuscirà a comandare gli scambi con il dritto senza farsi irretire negli scambi prolungati sulla diagonale sinistra, avrà in mano le chiavi del match; viceversa, se il russo riuscirà ad allungare gli scambi e portare i set al tie-break, l’equilibrio potrà regnare sovrano fino all’ultimo punto.

I precedenti tra Alcaraz e Medvedev

Per ciò che concerne i precedenti, quella dell’Inalpi Arena sarà l’undicesima sfida ufficiale tra i due, con un bilancio che pende nettamente dalla parte di Carlos Alcaraz per 7-3. Dopo la prima vittoria di Medvedev a Wimbledon nel 2021 contro un Carlitos ancora acerbo, lo spagnolo ha preso in mano le redini della rivalità tra il 2023 e il 2024 imponendosi in sei occasioni su sette — tra cui due finali a Indian Wells, due semifinali a Wimbledon e proprio l’unico precedente alle ATP Finals, vinto a Torino nel 2023 con un doppio 6-4 — concedendo al russo soltanto l’epica semifinale dello US Open 2023. Nel 2026 la sfida si è riaccesa con un botta e risposta ad altissimo livello: Medvedev ha interrotto la striscia negativa imponendosi in semifinale a Indian Wells, mentre Alcaraz ha risposto poche settimane fa sul cemento indoor di Vienna, piegando il moscovita in semifinale

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Orario e dove vedere Alcaraz-Medvedev in tv e streaming

La gara tra Alcaraz e Medvedev andrà in scena alle ore 14:00 e aprirà il programma (del singolare) sul campo dell’Inalpi Arena di Torino. La copertura televisiva del match sarà affidata ai canali di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis). Il match sarà visibile in streaming a pagamento su SkyGo, NOW e Tennis Tv.

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