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[2] C. Harrison/N. Skupski b. [5] S. Bolelli/A. Vavassori 6-3 6-4

Prima Marcel Granollers e Horacio Zeballos, ora Christian Harrison e Neal Skupski. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno subito la seconda sconfitta consecutiva (in due set) alle Nitto ATP Finals. Al torneo torinese il duo azzurro, semifinalista uscente, è uscito sconfitto per 6-3 6-4, in poco più di un’ora di gioco. Sono bastati due break, uno per set, alla coppia anglofona per aggiudicarsi la sfida. Lo statunitense e il britannico agguantano così la parità nei testa a testa con gli italiani (2-2).

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I riflessi di Skupski e la poca freddezza dei due tennisti di casa hanno portato i campioni dei due Slam su cemento a strappare il servizio nell’ottavo gioco del primo parziale. Il secondo break fatale è invece arrivato a 15 nel quinto game della seconda frazione. Mai capaci di procurarsi chance in risposta, i due azzurri si sono quindi arresi piuttosto nettamente. Ora, le loro speranze di qualificazione sono ridotte al lumicino. Per scoprire se avranno ancora possibilità di staccare il pass per il penultimo atto, bisogna aspettare il secondo doppio di giornata tra Kevin Krawietz/Tim Puetz e Marcel Granollers/Horacio Zeballos. Per mantenere in vita gli italiani, questi ultimi due dovranno vincere e poi all’ultima giornata Bolelli e Vavassori dovranno ottenere una vittoria netta contro Krawietz e Puetz.

Vavassori: “Terze Finals di fila? Chi l’avrebbe mai detto tre anni fa”

Simone Bolelli: “Nel primo set il break è stato un po’ così. Potevamo forse andare sopra in qualche game di risposta, un 15-30 o un 30-40, ma non siamo riusciti a giocare bene quei momenti lì. Loro hanno fatto un match molto solido, ci hanno concesso poco soprattutto in risposta. Appena mettevamo una seconda erano molto aggressivi. I momenti più belli con Wave? Ce ne sono tanti. Sono stati tre anni molto belli. Tutti i tornei che abbiamo vinto: di recente ti posso dire Roma, Miami, ma anche altri appuntamenti. Abbiamo giocato tantissime partite, abbiamo avuto moltissimi momenti belli, non ce n’è uno in particolare. Tutte queste cose ce le porteremo sempre con noi”.

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Andrea Vavassori: “Comunque, io e Simo continueremo a vederci nei tornei. È stata una bellissima cavalcata. Quando ci siamo messi insieme era un momento in cui eravamo 40/50 del mondo. Mi ricordo una chiacchierata mi sembra a ‘s-Hertogenbosch. Chi l’avrebbe detto che ci saremmo trovati qua alle terze Finals dopo tutti i successi insieme! È stato bello, ce lo porteremo sempre dentro. Tanti successi, ma anche la cosa di aver fatto avvicinare una generazione al doppio in Italia. Abbiamo sentito tanto sostegno in questi anni; secondo me sono emozioni che rimarranno in ogni caso anche nel pubblico di appassionati che si sono un po’ avvicinati a noi. Poi le sconfitte e le vittorie ci saranno sempre, però diciamo che le emozioni che si vivono nel percorso sono quelle che poi fanno la differenza”.

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