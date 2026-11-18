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ATP Finals Finale Flavio Cobolli 6 66 0 Frances Tiafoe 8 7 6 Statistiche e andamento

Dal nostro inviato a Torino

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Notoriamente nel tennis si perde più di quanto si vince, ma ci sono sconfitte che si scrivono sulla sabbia e altre che restano incise nella roccia. È purtroppo il secondo il caso di Flavio Cobolli, che contro l’altro rookie del suo girone, Frances Tiafoe, perde un primo set “giocato meglio” e si arrende all’obbligo morale di non dover deludere migliaia di persone che facevano il tifo per lui. Affranto per aver non esserci riuscito, prima ancora per aver mestamente incassato un 6-0 che alle Finals non si vedeva da cinque anni, Cobolli si lascia andare a quasi un quarto d’ora di conferenza stampa autentica, intrisa di umanità e comprensiva di una pausa per un pianto liberatorio. “La differenza tra me e te è che tu pensi che ci sia”, cantava Ghali, a conferma del fatto che persino ragazzi milionari e ultra privilegiati restano molto più umani di quanto possiamo immaginare.

Cobolli: “È la partita più triste della mia carriera, dispiace per il pubblico”

“Nessuno in questa sala pensava che io potessi arrivare al Master, così come nessuno del mio team e nemmeno io. Questo mi rende felice, so di avere tanti margini di miglioramento e anche questo mi rende ancora più felice. Però oggi non riesco a esserlo, questa è la partita che mi rende più triste della mia carriera“.

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“Giocare in Italia è sempre difficile per noi, è un grande sogno. Mi dispiace un po’ anche per il pubblico, che mi ha sempre supportato. Sono molto deluso, allo stesso tempo però sono orgoglioso della stagione, delle persone che ho trovato al mio fianco, degli amici, dei componenti della squadra. Non solo Matteo (Berrettini, ndr) mi è stato vicino questa settimana, ma tutti quanti. Ancora una volta sono arrivato io qui, ma è un risultato fatto di tanti sacrifici.

Non solo io merito di stare qui, ma anche tanti altri ragazzi che giocano bene a tennis e ci arriveranno sicuramente. Sto provando a coltivare questo sogno con grande divertimento ma nel secondo set non mi sono divertito, ho sentito tanto peso sulle mie spalle. Non era questione di tensione o di pressione, volevo solo far bene per il pubblico”

“Non sono ancora al 100%, meritavo di vincere il primo set”

“Mi sentivo molto bene nel primo set e non ho sfruttato le mie chance, ne ho avute più di lui. Avrei meritato di vincerlo. Non so che cosa sia successo, ma qualcosa è successo. È la prima volta che mi sento così. Penso di non essere ancora al 100% dopo il mio infortunio, ho giocato un grande tennis nella prima ora e dopo mi sono sentito stanco, non mi muovevo bene ed è successa la stessa cosa anche nel primo match. Sono triste, non è il modo in cui avrei voluto finire il Master, ma il tennis è così.

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Questo tipo di esperienza potrà aiutarmi in futuro, ma la pressione è una cosa che non si può contrastare. Non è la pressione il motivo per cui ho perso, non ne sentivo molta prima della partita né prima dell’esordio nel girone. Il campo non credo mi abbia aiutato molto, non mi sono allenato come avrei voluto nei giorni prima, ma tutto potrà aiutarmi in futuro. Imparo sempre qualcosa.

“Siamo abituati a perdere questo tipo di set, succede, alla fine sono due punti di fila, non è che stavo sotto 4-0 al primo. Le mie chance le ho avute e quello mi ha un po’ bloccato, perché sentivo di star giocando meglio di lui. Quando perdi un set in cui giochi meglio dell’avversario, e io secondo me meritavo, fa più male. Ho provato a stare attaccato alla partita, lui ha fatto quel break un po’ casuale che mi ha ammazzato e lì sono caduto nella trappola… Io non faccio fatica a tirarmi su e a trovare energia in un momento negativo, ma non ce l’ho fatta e anche questo capita. Mi dispiace sia capitato oggi, ma ora c’è un’altra partita contro il giocatore credo più in forma del momento. Me la vivrò bene, questo è l’obiettivo”.

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“La partecipazione in Coppa Davis non è a rischio, contro Alcaraz per rendere omaggio alla stagione”

“Devo solo ritrovare la forma, mi sono fatto male in un punto fastidioso, sono stato fuori per un po’, più di quanto mi aspettassi per un problema del genere. Ci sto mettendo un po’ di più a rientrare come vorrei, mi manca un po’ di olio nelle game e quando mi manca si vede. Avrei espresso un tennis più brillante e mi sarei mosso meglio, avrei avuto più possibilità di fare risultato (con un po’ più di olio nelle gambe, ndr). Mi mancano un po’ di minuti, che a fine anno si fanno sentire. Tuttavia, la mia partecipazione contro Alcaraz e in Coppa Davis non è a rischio.

Giocare contro Alcaraz è un modo per rendere omaggio a questa stagione, è un regalo bellissimo che l’ultima partita dell’anno sia contro di lui. Spero di dargli più fastidio possibile e di fare una grande performance, che mi dia una spinta per la fase che mi diverte di più durante l’anno (la Davis, ndr)”.

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