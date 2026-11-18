ATP Finals ore 20:30 Flavio Cobolli 6 Frances Tiafoe 8 Statistiche e andamento

Flavio Cobolli sa che oggi potrebbe essere il suo giorno. Un giorno in cui potrebbe diventare il quarto giocatore italiano a vincere un match di singolare alle ATP Finals…eppure le quote non gli danno eccessive chance. Anzi, contro di lui ad essere favorito è Frances Tiafoe. Sembra incredibile, dopo l’esordio dei due in cui l’azzurro ha lottato con Medvedev, mentre l’americano non ha praticamente visto palla contro Alcaraz. Ma alle ATP Finals le cose possono cambiare da un giorno all’altro, e le quote hanno riconosciuto più meriti allo spagnolo che demeriti a Tiafoe. Probabilmente, però, sottovalutando Cobolli.

L’azzurro è un gladiatore, sa esaltarsi in determinate situazioni, e potrebbe probabilmente pagare solo la superficie, in effetti troppo rapida per il suo tipo di gioco. Ciononostante, contando anche quanto tenga alle Finals, è difficile dare ragione alle quote, che sono pro Tiafoe, seppur di un pizzico: 1,70-2,13 su Stake, 1,72-2,09 su Perlaplay e 1,74-2,10 su Netwin. Ci si aspetta una partita sicuramente equilibrata, che potrebbe decidersi su un filo e pochi punti. Cobolli dovrà spingere a tutta e non far entrare in partita l’americano, mettendogli pressione continua e sperando anche che Frances non regga da un punto di vista di calma e tenuta mentale. Così, potrebbe dar torto alle quote e sognare la semifinale. Che però non dipenderà solo da lui.

ATP Finals: le quote di Alcaraz-Medvedev

La partita più attesa per il pubblico internazionale è ovviamente quella del pomeriggio tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Lo spagnolo ha dominato al debutto, il russo ha dimostrato di essere comunque in palla servendo in maniera perfetta e non concedendo mai chance a Cobolli. Le quote danno per scontato un’altra vittoria dello spagnolo in queste ATP Finals. Forse anche eccessivamente: 1,24-3,95 su Perlaplay, 1,24-4,05 su Netwin e 1,25-4,00 su Stake. L’impressione è che il russo, giocando come lunedì, possa vincere almeno un set (mediamente a quota 2,00) e sognare una partita equilibrata. Aspettarsi un esito al terzo parziale sembra la cosa più logica, per quanto questo Alcaraz faccia paura. E, se dovesse vincere agilmente anche contro il russo, sarebbe sempre più difficile trovargli un degno avversario. Anche se si trattasse dello Zverev visto finora.