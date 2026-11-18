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Il voto dei lettori, set per setCobolli-Tiafoe
- 1° set · l'ha vinto Tiafoe (pochi voti per le percentuali)
- 2° set · l'ha vinto Tiafoe (pochi voti per le percentuali)
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6-7(6)0-3
Break Tiafoe
Doppio break per l’americano che adesso sembra veleggiare verso la vittoria: Cobolli vicino all’eliminazione
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6-7(6)0-1
Break Tiafoe
La delusione del primo set pesa sul gioco d’apertura del secondo. Cobolli parte sotto di un break
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6-7(6)
SET Tiafoe
Dal 6-4 Cobolli all’8-6 Tiafoe che incamera il primo set dopo 61 minuti di gioco a Torino
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6-6 (6-6)
Si gira ancora: stavolta è Cobolli a non sfruttare 2 set dal 6-4 (uno col servizio)
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6-6 (3-3)
Si gira in equilibrio dopo alcuni punti spettacolari: un mini-break per parte
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6-6
Flavio salva un set point nel dodicesimo gioco e porta il set al tie-break
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4-5
Ogni game è una guerra. Sia Cobolli che Tiafoe salvano palle break e si rimane on-serve. Flavio chiamato a servire per salvare il set
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3-3
Break Tiafoe
Brutto game per Cobolli al servizio, restituisce il break a 15
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3-2
Cobolli ha avuto la palla del doppio break, Tiafoe l’ha annullata con il servizio
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2-1
Dopo aver perso i primi 8 punti dell’incontro, Tiafoe si “scongela” e tiena il servizio, ma Flavio ha il break di vantaggio
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1-0
Break Cobolli
Grande inizio per Flavio che strappa il servizio a zero al suo avversario
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Pronti per il match
Flavio Cobolli e Frances Tiafoe pronti a giocare questa delicata sfida nel Gruppo Lendl: entrambi hanno perso in due set nella prima giornata. Tiafoe conduce 4-1 nei precedenti, anche se Flavio ha vinto la finale dell’ATP 500 di Acapulco il 1° marzo scorso
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