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ATP Finals 1° set Alexander Zverev 1 Arthur Fils 7 Statistiche e andamento

Dopo l’entusiasmante inizio di torneo e il dominio nelle prime due giornate, sarà ancora Sasha Zverev a chiudere il programma alle Nitto ATP Finals nella giornata di giovedì 19 novembre: il tedesco chiuderà il gruppo McEnroe scendendo in campo non prima delle 20:30, contro Arthur Fils. Il francese ha battuto in rimonta un acciaccato Rafael Jodar, regalandosi un finale di speranza.

Lo spagnolo aprirà il programma del singolare all’Inalpi Arena non prima delle 14:00, con la testa di serie numero 3 Ben Shelton, rivale di Fils per il sogno qualificazione.

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A inaugurare la giornata alle ore 11:30 saranno Marcelo Arevalo e Mate Pavic, tentando la tripletta nel girone contro la coppia brasiliana Luz-Matos.

Non prima delle 18:00, invece, le teste di serie numero 1 Heliovaara-Patten affrontano Theo Arribage e Albano Olivetti, per un posto nelle semifinali.

ATP Finals Order of play – Thursday, November 19, 2026 pic.twitter.com/P1GaUSSdtb — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) November 17, 2026

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