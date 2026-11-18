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ATP Finals Finale Flavio Cobolli 6 66 0 Frances Tiafoe 8 7 6 Statistiche e andamento

Sarà proprio la sfida tra Daniil Medvedev e Francis Tiafoe a chiudere il girone Lendl definitivamente e anche la giornata di venerdì 20 novembre. La sfida tra i due tennisti non inizierà prima delle ore 20:30 e per il russo e lo statunitense c’è la chance di accedere alle semifinali, raggiungendo Carlos Alcaraz e Sasha Zverev. Al momento, la classifica vede lo spagnolo a due vittorie e Cobolli in fondo alla classifica con 0 punti, nel mezzo proprio Medvedev e Tiafoe che si giocheranno il tutto per tutto.

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Cobolli e Alcaraz invece scenderanno in campo non prima delle 14:00, in un match che ha poca valenza visti i risulati precedenti. A inaugurare la giornata, alle ore 11:30, saranno Christian Harrison e Neal Skupski contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos che si giocheranno un posto per le semifinali. Non prima delle 18:00 invece, l’ultimo appuntamento di Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che – nonostante l’eliminazione – scenderanno in campo contro la coppia tedesca Krawietz/Putz.

ATP Finals Order of play – Friday, November 20, 2026 pic.twitter.com/mzDwUSv8g0 — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) November 18, 2026

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