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K. Krawietz/T. Putz b. M. Granollers/H. Zeballos 6-7(4) 6-1 10-5

Niente da fare per Andrea Vavassori e Simone Bolelli che dicono definitivamente addio alla loro terza partecipazione consecutiva alle ATP Finals di Torino. Il destino dei due tennisti azzuri era aggrappato alle speranze della coppia formata dall’argentino Horacio Zeballos e Marcel Granollers. Qualora i tre volte campioni Slam avessero portato a casa la vittoria nettamente, in due set, per Vava e Bole ci sarebbe stata ancora una piccola chance, seppur ridotta, di rimanere aggrappati alla possibilità di accedere alle semifinali.

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I tedeschi vincono il match ed eliminano definitvamente Vavassori e Bolelli

Tuttavia, la partita tra Zeballos/Granollers e Krawietz/Putz ha preso una piega totalmente diversa. Lo spagnolo e l’argentino si sono assicurati la vittoria del primo set al tie-break, dopo aver rischiato di passare in svantaggio. Nel secondo set, però, i tedeschi hanno avuto la supremazia, chiudendo i conti in soli 25 minuti di gioco e rimettendo il match in parità. Nel tiebreak finale, è continuata l’inerzia a favore di Krawietz e Putz che – dopo aver conquistato la seconda frazione di gioco – si sono presi di forza una vittoria molto importante con il punteggio finale di 6-7(4) 6-1 10-5. Sono dunque due le vittorie nel girone per la coppia tedesca che avanza alle semifinali, mentre finisce prematuramente l’avventura alle Finals di Torino per la coppia italiana formata da Vavassori e Bolelli, i quali però sono comunque orgogliosi del loro rendimento negli ultimi anni.

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