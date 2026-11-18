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ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Daniil Medvedev 5 2 4 Statistiche e andamento

Sei giochi. Questo è ciò che è riuscito a racimolare Daniil Medvedev nel match contro Carlos Alcaraz. Alle Nitto ATP Finals di Torino, nell’incontro tra il campione dell’edizione 2020 e il finalista uscente, il russo non ha saputo procurarsi palle break. Dopo il successo su Flavio Cobolli, Meddy esce dunque sconfitto contro lo spagnolo, nonostante quest’ultimo abbia avvertito nuovamente un dolore alla gamba, che lo ha portato a chiamare il medical timeout durante l’incontro. A seguito del match, Medvedev è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Qui sotto, un estratto delle sue parole.

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Medvedev: “Più è veloce la superficie, più si hanno possibilità contro Alcaraz”

“Ovviamente non è facile affrontare Carlos quando è in forma. Per riuscire a batterlo bisogna giocare una partita perfetta o quasi. Cosa che non sono riuscito a fare, quindi ho perso. Continuo a pensare che, per contrastarlo, bisogna cercare di togliergli tempo. Serve puntare sulla potenza, perché una volta che gli si concede tempo ha troppe opzioni: può girarsi, giocare inside in, inside out, fare una smorzata o andare a rete. Penso quindi che bisogna essere aggressivi, cosa che ho cercato di fare e in cui credo avrei potuto fare un po’ meglio in un paio di momenti della partita”.

“Continuo a pensare che, più veloce è la superficie, ‘più facile’ è avere la possibilità di battere Carlos”, ha detto il russo in risposta a una domanda di Ubitennis. “Lui vince però tantissime partite, indipendentemente dalla superficie. Ha trionfato in tutti e quattro gli Slam, quindi non importa se il terreno è lento o veloce. Avrei dovuto essere un po’ più competitivo al servizio, cosa che sono riuscito a fare fino al momento in cui ho subito un break nel secondo set. È una cosa importante su questo tipo di superficie, indipendentemente da chi affronti. Cerchi di arrivare al tie-break. Oggi però non ho avuto palle break”.

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Medvedev: “A volte mi lamento dei campi lenti, ma è giusto che siano così”

“Sono sempre convinto che se giochi bene e continui a impegnarti, avrai la tua occasione per risalire in classifica. Quando perdo, e non importa contro chi, significa che non ho giocato abbastanza bene. Ad esempio, oggi non ho servito abbastanza bene. Contro uno come Carlos — forse contro altri giocatori sarebbe bastato quello che ho fatto oggi – dovevo fare di meglio. Ma la cosa vale in ogni partita. In ogni match perso quest’anno c’è stato qualcosa che non ho fatto abbastanza bene. Quando però sono competitivo, al massimo della forma, non è facile battermi e posso vincere molte partite. Devo solo tenere sempre a mente che devo alzare il mio livello, così potrò tornare in posizioni di vertice nel ranking. Il finale di stagione è andato molto bene, ma qui voglio cercare di finire in bellezza”.

“Penso proprio che più abbiamo varietà nelle superfici, meglio è, perché a ognuno piacciono campi e palline diversi. Anch’io a volte, quando i campi in cemento sono troppo lenti, mi capita di lamentarmi. Ma è bene che alcuni campi siano così. Ad esempio, Madrid, per essere terra battuta, è piuttosto veloce, il che è positivo per cambiare un po’. Anche i campi in erba, come quelli di ‘s-Hertogenbosch, secondo me sono super lenti. Wimbledon e Halle sono probabilmente un po’ più veloci. L’unica cosa che vorrei dire è che, a parer mio, i campi in cemento al coperto non dovrebbero essere lenti. [Sarebbero meglio] un po’ come qui e a Parigi insomma. È l’unica superficie su cui probabilmente mi schiererei più da questa parte”.

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