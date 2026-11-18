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ATP Finals Finale Flavio Cobolli 6 66 0 Frances Tiafoe 8 7 6 Statistiche e andamento

Poteva essere una serata magica, una di quelle da ricordare. Perché Flavio Cobolli era a caccia della prima vittoria in carriera alle ATP Finals. Solo tre italiani prima di lui ci sono riusciti, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Tuttavia, questo appuntamento dovrà attendere. Il tennista azzurro ha perso la seconda partita su due nel Girone Lendl, uscendo sconfitto dal confronto con lo statunitense Frances Tiafoe. Questo risultato negativo ha comportato ufficialmente l’eliminazione dalle ATP Finals per il 24enne che – nell’ultimo turno – giocherà con Carlos Alcaraz che, in questo momento, è fuori portata. Partita, d’altronde, che servirà a poco e nulla, visto che lo spagnolo ha già vinto il Gruppo Lendl dopo le vittorie contro Tiafoe e Medvedev.

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Tiafoe annulla la possibilità di accedere alle semifinali per Cobolli

Prima del match contro Francis Tiafoe, le possibilità di accededere alle semifinali erano ancora vive. Qualora avesse battuto lo statunitense, l’ultimo turno avrebbe potuto – sempre in percentuali minime – rendergli giustizia, ma la sconfitta rende tutti i calcoli inutili. Flavio Cobolli saluta a tutti gli effetti le ATP Finals con l’amaro in bocca. Se contro Daniil Medvedev c’era la sensazione di essere impotenti dinnanzi a un servizio forte e impeccabile, contro Tiafoe c’è rabbia e frustrazione per non aver sfruttato i due set point nella prima frazione di gioco che avrebbero potuto indirizzare la partita in una maniera totalmente diversa.

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