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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 7 Ben Shelton 4 2 6 Statistiche e andamento

Questo Sasha Zverev fa davvero paura. Io che l’ho visto giocare qualche centinaio di volte sarò magari smemorato – capita con l’età – ma non ricordo di averlo visto giocare così bene, davvero a 360 gradi, come contro Shelton ieri sera, proprio in tutti gli aspetti del suo gioco, dal servizio al rovescio (i suoi due colpi principe magari sì, li ho visti anche altre volte anche se mai un servizio capace di conquistare 25 punti di fila contro un n.4 del mondo che si suppone ogni tanto qualche punto di risposta dovrebbe saper fare) ma anche dritti, volee, schiaffi al volo, recuperi, passanti, smash. Davvero una performance impressionante.

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Il passante di dritto lungolinea in corsa con cui ha chiuso il match -e che verrà proposto e riproposto in tutti i videohighlights – non è stato altro che il sigillo ad una prestazione davvero maiuscola, assolutamente straordinaria che ha abbagliato Shelton e che avrebbe impressionato anche Carlos Alcaraz e il suo team se l’avessero vista. Forse, nel loro interesse, sarebbe stato meglio se avessero avuto altro da fare.

Il risultato 62 76 proprio non lo dice. Quel risultato del secondo set – anche se in realtà le sole palle break Shelton le ha avute nel quarto game del primo set, quando era indietro di un break ma avrebbe potuto acciuffare il 2 pari se Zverev non avesse fatto prima un servizio vincente e poi l’ace n.2 – infatti sembrerebbe testimoniare un grande equilibrio che non c’è stato, anche se è vero che quando si arriva al tiebreak di un set non puoi mai sapere che cosa può succedere.

Ma il fatto è che nel secondo set Zverev, dopo che nel primo in tre turni di servizio aveva ceduto 5 punti, ha servito nei suoi cinque game senza perdere un solo punto, tutti vinti a zero come se avesse giocato contro di me – giusto per darvi l’idea…invece aveva di fronte il n.4 del mondo – e nel sesto è andato avanti 40-0 quando finalmente Shelton ha azzeccato la risposta della domenica mettendo a segno un punto alla va o alla spacca. Erano quindi 23 punti di fila cui andavano aggiunti gli ultimi due del game vinto da Zverev per chiudere il primo set per 6-2: totale 25 punti. Pazzesco no?

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Nel tiebreak Shelton ha commesso un gravissimo errore gratuito nel quarto punto, ha recuperato il minibreak grazie a una risposta arrischiata di rovescio incrociata – davvero alla rischia tutto…all’insegna del tanto non ho nulla da perdere – ma sul 4-3 per il tedesco n.1 del mondo un dritto molto liftato sul suo dritto lo ha messo in crisi e ha sbagliato un dritto per troppa foga.

Questa volta Zverev deve aver pensato “Ho già perso un paio di punti al servizio fra l’ultimo game del set prima del tiebreak e il minibreak che avevo di vantaggio, ora basta!”.

Così ha messo a segno l’ace n.14 (uno solo meno di Shelton) e con quel dritto finale già ricordato ha chiuso la pratica.

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Zverev ha fatto l’88% di punti con la prima – in pratica 9 su 10 – avendo messo tre volte su 4 dentro la prima (il 75%). Con un campo così veloce …battere a quel modo vuol dire ammazzare gioco e avversario.

Il campo è davvero troppo veloce. Siamo sicuri che l’ATP ha fatto la scelta più giusta? Io proprio no…si potrebbe vedere un tennis molto più piacevole se ci fossero più scambi, anziché tante martellate.

Come ho avuto modo di dire ieri nel mio editoriale, che ho ripreso nella domanda fatta in conferenza stampa ad Arthur Fils, nessuno dei tre sconfitti in due set delle prime due giornate (Jodar, Tiafoe e Cobolli) non erano riusciti a superare i 10 punti quando dovevano rispondere ai servizi dei loro avversari (rispettivamente Zverev, Alcaraz e Medvedev) e Shelton è riuscito a far peggio di tutti: 5 punti nel primo set, 2 punti nel secondo (compreso quello del tiebreak). Merito anche di Zverev ovviamente che quindi nei 4 set giocati e nei 20 game di servizio ha concesso la miseria di 17 punti!

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Ma se mi soffermassi solo su questi dati, pur spaventosi (per tutti gli avversari presenti e futuri), significherebbe trascurare i rovesci incrociati e lungolinea che è stato capace di sparare con una continuità incredibile. Ovviamente Sasha ha cercato sempre il rovescio di Shelton, come fanno e vorrebbero fare tutti. Solo che se a un altro giocatore capita di imbattersi su una bordata di dritto del mancino Shelton sul proprio rovescio, la gran parte dei tennisti sono capaci – e non sempre – di arginare e ribattere soltanto (o quasi) incrociando in diagonale, cioè sul dritto di chi è mancino, mentre Zverev è uno dei pochi tennisti al mondo che può giocare indifferentemente il rovescio lungolinea come incrociato. In questo almeno Sasha è probabilmente superiore sia a Sinner sia a Alcaraz, i due migliori tennisti del mondo che però tendono a giocare molto di più il rovescio incrociato piuttosto che quello lungolinea. Il rovescio lungolinea è uno dei colpi più difficili del tennis. Se Djokovic non avesse avuto quello forse non sarebbe diventato il più forte tennista di tutti i tempi. Sinner e Alcaraz hanno un magnifico rovescio, ma in un match di rovesci lungolinea vincenti di solito ne giocano 3 a match.

Sia Sinner sia Alcaraz sanno ovviamente come battere Shelton in altro modo, sfruttando altre loro eccellenti qualità. Tanto è che Sinner ha battuto Shelton tutte le ultime nove volte (22 set consecutivi!) e Alcaraz due volte su tre (a New York quella persa era probabilmente dovuta al suo essere appena tornato a giocare dopo oltre quattro mesi di stop per via del polso).

Credo che questa del rovescio lugolinea, e non solo la straordinaria efficacia del servizio, accompagnata dai grandi miglioramenti mostrati da Zverev sia nel dritto (lo tira ormai con una sicurezza che non aveva davvero prima dei due trionfi negli Slam del 2026) sia nel gioco al volo, sia stata la chiave – o quantomeno una delle chiavi principali – per spiegare la vittoria di Zverev su Shelton. Sasha ora è già in semifinale, anche se dovesse perdere con Fils.

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A proposito di quest’ultimo…sulla prima vittoria di un francese nelle finali ATP dacchè vi riuscì nelle semifinali del 2011 a Londra Jo-Wilfried Tsonga battendo Berdych per perdere poi in finale da Roger Federer, e cioè sulla sua vittoria in tre set su Jodar, credo che avrei voluto sapere di più sul malessere che ha colpito lo spagnolo che aveva vinto il primo set un po’ a sorpresa (Fils ha perso il servizio sul 4-5 dopo che nei turni precedenti lui aveva concesso solo 3 game e lo spagnolo 13 con 5 palle break salvate grazie all’efficacia della battuta che metteva a segno proprio in quelle circostanze). Non si è capito se ha cominciato a girargli la testa o altro. Non ce l’ha detto. Fatto sta che Fils gli ha ammollato un doppio 6-2 e buonanotte.

Chiudo questo editoriale dicendo che dopo un siparietto fra Zverev e il sottoscritto ripreso dalla tv russa BB.Tennis, che è avvenuto nella flash-zone – non si è capito perché non potesse esserci una ordinaria conferenza stampa – non si è riusciti a scambiare due domande con Shelton. Ci è stato soltanto “offerto” un comunicato stampa banale anziché no nel quale Shelton ha detto frasi che rimarranno storiche: “Sì, è stata una partita difficile, avrei voluto esprimere un livello migliore. È sempre complicato giocare contro Sasha per come serve, per come risponde e per il peso dei suoi colpi. Sono deluso da come ho giocato da fondo campo oggi, ma bisogna dargli molto merito. Ci sono molte cose su cui devo continuare a migliorare e non sono soddisfatto della prestazione odierna, ma c’è un’altra partita da giocare giovedì. Sono ancora in corsa nel girone e c’è ancora molto per cui giocare qui. Quindi ora guardo avanti a quell’incontro e cerco di mettermi alle spalle questa partita”.

Chissà…forse se a queste ATP Finals ci fosse stata una diversa presenza di media americani – invece quasi inesistente – sono sicuro che Shelton ce lo avrebbero portato in conferenza invece di darci una velina. Siamo comunque sopravvissuti alla sua assenza. Anche se mi è venuto in mente quel comico romagnolo di Cesena Maurizio Ferrini che diceva sempre : “Non capisco, ma mi adeguo“.

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