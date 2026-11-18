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ATP Finals ore 20:30 Flavio Cobolli 6 Frances Tiafoe 8 Statistiche e andamento

Nonostante la sconfitta in due set contro Medvedev all’esordio, Flavio Cobolli è ancora in corsa per un posto in semifinale alle Nitto ATP Finals. Dopo il bel successo di Carlos su Daniil, tuttavia, la situazione si fa più complicata per Flavio che dovrà necessariamente battere Tiafoe mercoledì sera.

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La situazione prima di Cobolli vs Tiafoe

Al momento abbiamo Alcaraz a due vittorie e zero sconfitte, Medvedev con una vittoria e una sconfitta, Cobolli e Tiafoe che hanno perso il finora unico match. La parte facile è che Carlos avrà garantito il passaggio alle semifinali già mercoledì sera se Frances batterà Flavio oppure se l’azzurro vincerà in tre set. Ma guardiamo la situazione dal punto di vista del classe 2002 romano.

(fonte: atptour.com)

Cobolli perde con Tiafoe

Qui lo scenario sarebbe decisamente semplice: perdere contro Tiafoe significherebbe dire addio alle chance di qualificarsi. Lo statunitense salirebbe 1-1 come Medvedev e, dal momento che venerdì i due si affronteranno, il vincitore di quel confronto avrebbe due vittorie, vanificando l’eventuale successo di Cobolli su Alcaraz. Vanificando in ottica superamento del girone, perché è evidente il prestigio di un risultato del genere, che peraltro gli porterebbe anche 200 punti e ulteriori 405.000 dollari (oltre ai 338.000 per aver giocato tre incontri). E, bonus statistico, si unirebbe a Sinner, Berrettini e Musetti come unici azzurri ad aver vinto almeno un match alle Finals.

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Cobolli batte Tiafoe e Alcaraz

Battendo lo statunitense Flavio raggiungerebbe Medvedev come bilancio vittorie/sconfitte, pur restando dietro considerando lo scontro diretto. A quel punto, tutto si deciderebbe venerdì. Lo scenario migliore è facile da intuire: Cobolli batte Alcaraz, Tiafoe batte Medvedev. L’azzurro e lo spagnolo superano il girone con due vittorie a testa, lasciando gli altri due a una. Ferma restando (magari fosse davvero ferma…) la vittoria di Flavio sul fenomeno di Murcia, se Daniil battesse Frances si ritroverebbero in tre a due vittorie. L’ordine di classifica sarebbe deciso dalla percentuale di set vinti. Quando in tre hanno la stessa percentuale, si guarda quella dei game. In caso di parità tra due giocatori, vale lo scontro diretto.

Cobolli batte Tiafoe ma non Alcaraz

La sconfitta di venerdì con Alcaraz non comporterebbe l’eliminazione automatica. Alcaraz passerebbe il turno con il percorso netto, ma il secondo posto dipenderebbe dal risultato del duello Medvedev-Tiafoe. Se vincesse Tiafoe, avremmo tre tennisti con una vittoria a testa, situazione in cui vale la percentuale di set vinti: chi ha la più alta si unisce a Carlos. Se Medvedev battesse Tiafoe, viceversa, sarebbe lui a guadagnare il secondo posto con due vittorie contro una di Flavio e Frances.

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