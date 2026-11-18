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Torino e le ATP Finals, un connubio che vale come garanzia di successo ormai dal 2021. Una città che si è riscoperta amante del tennis e che rivive ogni anno in funzione di questo evento. Un’idea vincente, sostenuta con convizione dal presidente FITP Angelo Binaghi, che ha spiegato al Corriere della Sera edizione Torino come si è arrivati a costruire tutto questo.

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“Siamo a Torino perché l’ex sindaca Chiara Appendino, sulle ali della vicenda delle Olimpiadi mancate, si è messa in testa di avere le Finals“, spiega l’ingegnere sardo, “e ha fatto fare bingo alla città e a noi. C’erano tanti dubbi, ci dicevano: siete matti, Torino è una città morta. E poi tanta gente non sapeva nemmeno cosa fossero le Finals. E quelli che lo sapevano dicevano che si trattava di un premio di consolazione per le Olimpiadi mancate. Era una bufala, una doppia bufala, infatti è stato un successo straordinario“.

Binaghi e il successo anche senza Sinner

“Sinner ha trascinato tutto il tennis italiano“, prosegue Binaghi, “per noi questa edizione è un crash test perché organizziamo la manifestazione senza il campione in carica, con il duello tra Milano, che cerca di conquistarla, e Torino, che combatte per tenerla. Mi sembra però che stia andando tutto bene, l’Inalpi Arena è sempre piena“. La manifestazione è un successo totale, consolidato negli anni, cavalcando la scia di Sinner e di una passione per il tennis oramai smodata in Italia. Che Binaghi vede solo come un trampolino verso qualcosa di più, sognando di aggiungere ulteriori eventi tennistici rilevanti nel nostro Paese.

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Finals e non solo

“Il mio mantra è fare un ragionamento complessivo a livello di Paese“, ragiona Binaghi, “cercando di portare stabilmente il maggior numero di manifestazioni possibile e di dare uno sviluppo omogeneo al tennis su tutto il territorio. Ora vogliamo portare in Veneto, area trascurata finora, il torneo Atp 250 sull’erba che abbiamo comprato da Bruxelles“. Un’idea stimolante, specie considerando che un torneo su erba in Italia non c’è mai stato, ma di non così semplice ed immediata applicazione, come il presidente federale ha voluto sottolineare.

“C’è un problema, quello di dare continuità a Torino“, prosegue il presidente, “poi vorremmo trasferire a Milano il torneo 250 in erba che inizieremo in Veneto e fare un upgrade che la città si merita. Diventando sede dei nostri centri tecnici nazionali perché oggi siamo in affitto dal Coni a Tirrenia e Formia“. Visione d’insieme, non solo per i campioni, ma anche per far crescere al meglio i tennisti italiani del futuro. Lì, si fa la differenza.

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