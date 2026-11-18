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Camila Giorgi è tornata. Quantomeno, ha annunciato di stare per farlo. Il tempo è sempre più prossimo, probabilmente ad inizio 2027. L’ex n.26 del mondo, tra retroscena e ricordi, ha affidato le spiegazioni delle sue decisioni ad un’intervista al Corriere della Sera, concessa a Gaia Piccardi. Raccontandosi nel profondo, dal ritiro improvviso e senza spiegazioni nel maggio del 2024 ai primi incontri con il marito e futuro allenatore, fino ovviamente alla gravidanza. E, soprattutto, a quello che ne è conseguito e che verrà dopo con il ritorno alle competizioni che ha sorpreso tutti.

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Giorgi parla della decisione del rientro

“Non ho mai smesso di seguire il mio mondo“, racconta Camila, “mio marito Andreas è un allenatore. Per divertimento, mi sono messa a giocare con lui. Mi sono resa conto che il tennis mi mancava. Quando ho immaginato di tornare Andreas mi ha supportata da subito, anche se pensava che fosse un capriccio passeggero. Mi è tornata la voglia di competere“. Anche se il ritorno, con il marito Andreas Ignacio Pasutti in qualità di coach e Marco Panichi come preparatore atletico, vedrà la sorprendente mancanza di papà Sergio, sempre stato al suo fianco. Non una separazione, ma una semplice scelta indolore, racconta Giorgi: “Mio papà fuori dal mio box? È il mio babbo, lo sarà sempre. Farà il nonno e tiferà da lontano. Il tennis mi ha insegnato a fare scelte nette sin da piccola, a crescere in fretta. Ogni dettaglio di questo team l’ho scelto io“.

L’esperienza della gravidanza

A sorprendere di più, nella scelta di tornare di Camila, è ovviamente il fatto che sia diventata mamma nel frattempo. Trovando in questa nuova grande esperienza una motivazione in più: “Ho giocato anche in gravidanza, non ho mai preso peso. Prima ero 50 chili, dopo 48. Sto recuperando. Per quello che ho in mente ho bisogno di un fisico forte. Mio marito? Ci eravamo conosciuti nel circuito, poi lui si è rifatto vivo mentre facevo le dirette dell’Isola dei Famosi da Milano. Mi è venuto a trovare e non ci siamo più separati“. Così è nata la storia d’amore tra Giorgi e Pasutti, che ha portato alla nascita di Vagnus Mangelis. Nome tutt’altro che casuale: “Il nome Magnus per nostro figlio l’ha deciso Andreas, Vangelis in onore di mia mamma che è mancata a febbraio: apprezzava tanto il compositore. Sono state scelte di cuore“.

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Gli obiettivi

Ma cosa ci si dovrà aspettare da Camila Giorgi, che al rientro in campo sarà stata ferma quasi tre anni, nella migliore delle ipotesi? Difficile dirlo, e forse non lo sa neanche lei. Si è però posta un obiettivo da perseguire e, senza eccessive pretese, vuole portarlo fino in fondo: “Giocherò con il sorriso, se mettiamo da parte i risultati questo ritorno è un progetto di famiglia: viaggerò con chi voglio bene. Andrò in campo per vincere, ma ora non posso promettere numeri né classifica. Il bimbo mi darà l’energia di cui ho bisogno, poi il campo parlerà per me“.

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