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ATP Finals ore 20:30 Flavio Cobolli 6 Frances Tiafoe 8 Statistiche e andamento

Ci si aspettava forse qualcosa in più da Flavio Cobolli nel suo primo match in carriera alle Nitto ATP Finals, domato da un rispolverato Daniil Medvedev. Probabilmente, quella di un’impresa era soltanto una speranza, guidata da sentimento d’amore, patriottismo, e dall’immaginario di un giocatore che guidato dal pubblico sapesse trasformarsi.

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Ora, con Tiafoe, partita da dentro-fuori: l’americano ha stra-perso con Carlos Alcaraz, formidabile su ogni fronte. Comunque vada, sarà per Cobolli un enorme privilegio affrontare in casa propria il giocatore più forte al mondo: ma per quello, serve aspettare la giornata di venerdì. Intanto pensiamo a Tiafoe: appuntamento all’Inalpi Arena, non prima delle ore 20:30 (qui le quote dei bookmakers).

Garlando su ‘La Gazzetta Dello Sport’: “Sinner era l’ombrello, ora Cobbo deve deve salire uno scalino”

La stampa italiana non pesa sull’azzurro, anzi. Luigi Garlando, nella parte bassa della prima pagina de La Gazzetta Dello Sport dedicata alla rubrica “La sveglia“, titola: “Lo scalino di Cobbo“.

“Oggi cade il quinto anniversario dello sbadiglio di Daniil Medvedev in faccia al giovanissimo Jannik Sinner. Il russo vinse 6-0 il primo set e mimò quello sfottente gesto di noia. Poi Jannik è cresciuto e negli ultimi 5 incroci si è annoiato a piallare il simpatico Daniil che lunedì ha sconfitto Cobolli“.

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Proseguendo nella difesa a Flavio, scrive: “Oggi l’Italia a Torino contro il meglio del mondo è Flavio Cobolli. Fa impressione a dirlo, figuriamoci a viverlo…Sinner ha trascinato il movimento attraverso l’entusiasmo e l’emulazione ed è stato l’ombrello che ha permesso a tanti di crescere con più leggerezza“. E chiuso l’ombrello? “Sinner, i Cobolli, e i Musetti si sono trovati i fari negli occhi. Flavio di più, perchè più in alto, 6° al mondo. Il ragazzo dalla racchetta rossa, allegro e solare, che può arrivare in finale a Parigi e perdere da un carneade, a 24 anni, sa di dover salire uno scalino: quello della maturità e della responsabilità“.

Crivelli su ‘La Gazzetta Dello Sport’: “La storia come amica”

A pagina 32 della Rosea ritroviamo Riccardo Crivelli, che prova a raccontare l’importanza della sfida con Tiafoe. L’azzurro ha battuto l’americano una sola volta in carriera, proprio in uno dei loro tre incontri del 2026: ad Acapulco, dove Crivelli ci riporta scrivendo delle emozioni di quella notte, quando Flavio aveva vinto in due set.

“Il primo match con Medvedev è stato un secchio di acqua gelata buttato in faccia al novizio non avvezzo a questi palcoscenici, però accanto alla sconfitta ha lasciato sensazioni positive. – Citando le parole del giocatore romano in conferenza, prosegue – “Le Finals ti concedono il riscatto anche dopo l’inciampo, e la sopravvivenza di Cobolli adesso è legata all’incrocio di stasera contro Tiafoe: già, lo stesso avversario della svolta di Acapulco, e sostanzialmente sulla stessa superficie. La storia come amica, insomma“.

In quella notte messicana Flavio aveva fatto dimenticare a tutti le difficoltà di una stagione non all’altezza delle aspettative, dando il via al miglior momento della sua carriera. E sulla possibilità che il romano abbia chance di qualificazione anche vincendo una sola partita, aggiunge: “I gironi del Masters possono diventare infernali, ma consentono pure di rivedere le stelle con una sola vittoria: è successo tre volte, con Nalbandian nel 2006, con Nishikori nel 2016 e De Minaur un anno fa. Certo, la speranza può essere coltivata solo attraverso un successo autorevole, e in due set, per sistemare il quoziente, affidandosi allo stato di grazia di Alcaraz e al suo assai probabile percorso netto, altrimenti se Carlitos perde con Medvedev bisognerà cercare la qualificazione contro il terribile amico spagnolo, evenienza sconsigliabile“.

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Voltando facciata, è il turno di Federica Cocchi e di Alexander Zverev, fin qui autore di due dominanti prestazioni. La sensazione è che se il tedesco giocherà così, sarà dura anche per Carlos Alcaraz. Ma d’altronde, anche se a volte sembriamo dimenticarlo, parliamo dell’attuale numero 1 al mondo: “Si è stufato di doversi giustificare per essere il numero 1 al mondo. Scocciato di sentirsi il re con la corona di latta, e così, Sasha Zverev contro Ben Shelton, il mancino che ha scelto la via di Alcaraz per diventare grande assumendo Juan Carlos Ferrero, ha tirato fuori l’artiglieria pesante. […] Ben non ha saputo contenere un Sasha versione superpoteri, con la giacca speciale da numero 1 al mondo disegnata per lui dallo sponsor“.

Proseguendo negli elogi a Sasha aggiunge: “Il tedesco ha cambiato pelle. O forse, più semplicemente, ha cominciato a mostrare senza esitazioni quella parte di sè che per anni è rimasta compressa sotto il peso delle aspettative e delle occasioni mancate. Perchè il talento non gli è mai mancato“.

“La consapevolezza, ora, per lui fa la differenza quanto il servizio e il rovescio, forse anche di più“.

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Piccardi su ‘Il Corriere Della Sera’: “Nel gioco del vivere o morire, Flavio non è secondo a nessuno”

In difesa di Flavio Cobolli si inseriscono anche le penne del Corriere Della Sera: “Se questo lago blu di resina acrilica fosse polvere di mattone. Se le Atp Finals, anziché una gara a chi è meno stanco, si decidessero ai decibel dell’applausometro. Se. – Scrive Gaia Piccardi – Al centro del villaggio, in un fuoco incrociato di aspettative e sogni ancora da realizzare, Cobolli con tutte le armi a sua disposizione: la tempra del guerriero, con due gambe inesauribili da terzino mancato per un soffio, il numero 6 del ranking davanti agli dei caduti dal cielo (Djokovic) e a tutti gli altri flutti dell’onda azzurra, Jannik escluso”.



“[…] Il clima è super amichevole, ma questo ambiente – veloce indoor – è ostile al finalista del Roland Garros. […] Cobolli all’incrocio di domani con l’americano Tiafoe: di fatto, già uno spareggio. Ma nel gioco del vivere o morire, Flavio non è secondo a nessuno“. Poi, scrive di Zverev: “Non sono tutti sono Sasha Zverev, il tedesco che può permettersi di scendere in campo con il giubbotto n.1 sulla schiena, che ieri ha ricevuto dall’ATP il trofeo per il leader capace di chiudere in vetta la stagione” . Su Carlos, invece: “Carlos Alcaraz, partito all’inseguimento del titolo che gli manca con il ginocchio destro bendato e il manicotto sul braccio magico“.

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Brusorio su ‘La Stampa’: “Sinner è ovunque, immanente”

Paolo Brusario, a pagina 26 dell’edizione di mercoledì 18 novembre de La Stampa, titola: “L’ombra di Sinner”.

“La sconfitta con Medvedev è una di quelle che hanno una spiegazione tecnica ma anche una che si avvita nella mente del numero 6 del mondo. Benvenuti alle Atp Finals. Che non sono l’inferno del tennis, anzi, ma un paradiso capace di ammaliarti e poi anche stordirti. La mela è un pubblico che è lì tutto per te, un impianto stroboscopico e un fenomeno dai capelli rossi che ci ha abituato troppo bene. Inutile girarci intorno, Jannik Sinner è ovunque, immanente. Non è alla festa e non si mette in disparte, ma lo si nota ugualmente.“.

Anche Brusorio riprendere le parole del romano sull’importanza di Sinner nell’attirare tutte le aspettative, togliendo peso ai compagni di nazionale. “Il problema ora è resettare, non facile ma Flavio ci ha fatto vedere sul campo che si può fare. Potere della formula Finals, non è finita fino a che non è finita“.





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