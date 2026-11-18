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L’Italia, probabilmente, non poteva pescare avversaria migliore nel sorteggio delle Final Eight della Coppa Davis 2026. Ai quarti di finale, infatti, gli azzurri – campioni delle ultime tre edizioni – affronteranno la Corea del Sud, la compagine meno ricca di talento dell’intero lotto di partecipanti. Nonostante ciò non mancheranno le insidie, a partire da quel Soon-woo Kwon recentemente sparito dai radar a causa del servizio militare. Abbiamo avuto la possibilità di organizzare un’intervista esclusiva con il 28enne di Sangju, che si è mostrato estremamente fiducioso sulla possibilità di impensierire la squadra capitanata da Filippo Volandri.

D: Innanzitutto, raccontaci un po’ della tua infanzia e del tuo background familiare

Soon-woo Kwon: “Da bambino, in realtà, adoravo il calcio e lo praticavo a livello agonistico. Tuttavia, la mia famiglia era molto appassionata di tennis, il che alla fine mi ha portato a cambiare sport. La mia famiglia è composta dai miei genitori (Young-hoon Kwon ed Eun-mi Jeong, n.d.r.), dalle mie due sorelle maggiori (Hakyung e Sookyung, n.d.r.) e da me”.

D: Quali sono le difficoltà che deve affrontare un tennista in Corea del Sud?

Soon-woo Kwon: “Onestamente, non ho incontrato particolari difficoltà. Ho al mio fianco un allenatore eccellente e un preparatore atletico fantastico. Il solo fatto di poter praticare lo sport che amo mi rende felice e grato”.