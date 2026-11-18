#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.
Il voto dei lettori, set per setAlcaraz-Medvedev
- 1° set · l'ha vinto Alcaraz (pochi voti per le percentuali)
- 2° set · l'ha vinto Alcaraz (pochi voti per le percentuali)
-
Carlos Alcaraz continua a correre alle ATP Finals 2026 di Torino. Vince anche il secondo match in due set, battendo Daniil Medvedev 6-2 6-4: una vittoria che consolida il suo status di favorito per questa edizione del torneo dei maestri. Nel primo set, l’equilibrio si è rotto nel quinto gioco, con il break a favore dello spagnolo, subito bissato nel settimo gioco. Dopo aver chiuso 6-2 il primo parziale, Alcaraz ha dato l’accelerata decisiva già nel primo game del secondo set, strappando alla seconda palla break il servizio a Medvedev, e da lì non si è più guardato indietro, concedendo solo sei punti nei successivi cinque turni di servizio. L’unico grattacapo per lo spagnolo è sul piano fisico: al cambio campo dopo il terzo game del secondo set, infatti, Alcaraz ha chiesto un medical time out ricevendo un trattamento alla coscia sinistra, che è stata vistosamente fasciata. Lo spagnolo ha comunque chiuso tranquillamente la partita, ma le condizioni andranno monitorate nelle prossime ore.
-
6-26-4
Match Alcaraz: suo il primo posto nel girone Lendl
Alcaraz fa il break al primo game del secondo set e non si volta più indietro: chiude in due set e blinda il primo posto del girone Lendl
- Pubblicità
-
6-24-3
Solo servizi tenuti a zero
Entrambi i giocatori non concedono punti a chi risponde in questa fase
-
6-23-2
Nessuna chance per chi risponde
Entrambi i giocatori tengono i servizi concedendo il minimo, si rimane con Alcaraz avanti di un break. Nel cambio campo precedente, c’è stato un medical time out per Alcaraz, che ha visto lo spagnolo venire fasciato alla coscia sinistra in modo vistoso
-
6-22-1
Alcaraz conferma il break
Lo spagnolo tiene il servizio a zero e si conferma avanti nel secondo set
-
6-21-0
Break Alcaraz
Carlos fa il fenomeno a tutto campo, Daniil perde la battuta in apertura nonostante 6 prime su 8, alla faccia della velocità del campo.
-
6-2
Set Alcaraz
L’equilibrio si è dissolto dopo appena quattro game. 4 gratuiti di Carlos contro i 13 di Medvedev che, con il 52% di prime in campo, ha appena il 10% di servizi non risposti.
-
5-2
Altro break Alcaraz
Carlos ha preso il controllo e serve per il set.
-
3-2
Break Alcaraz
Carlos risponde aggressivo, Meddy sbaglia un paio di colpi e commette anche un doppio fallo.
-
2-2
Qualche scambio di alto livello
Non solo bum bum ma nemmeno pof pof in questa sfida…
-
1-1
Nessun problema per il turno di battuta iniziale
Daniil tiene a zero il servizio, piazza una buona risposta ma nulla più.
-
Alcaraz vs Medvedev, si parte
Alcaraz ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere. Arbitra l’incontro il francese Renaud Lichtenstein. I precedenti dicono 7-3 per Carlos.
-
Le pagelleDai il tuo voto da 1 a 10
Vota per primo.
Vota per primo.