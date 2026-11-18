2 for 2 ✅



Despite a medical time out, @carlosalcaraz overcomes Medvedev 6-2 6-4 at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/vQnJyRxqCN — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2026

Carlos Alcaraz continua a correre alle ATP Finals 2026 di Torino. Vince anche il secondo match in due set, battendo Daniil Medvedev 6-2 6-4: una vittoria che consolida il suo status di favorito per questa edizione del torneo dei maestri. Nel primo set, l’equilibrio si è rotto nel quinto gioco, con il break a favore dello spagnolo, subito bissato nel settimo gioco. Dopo aver chiuso 6-2 il primo parziale, Alcaraz ha dato l’accelerata decisiva già nel primo game del secondo set, strappando alla seconda palla break il servizio a Medvedev, e da lì non si è più guardato indietro, concedendo solo sei punti nei successivi cinque turni di servizio. L’unico grattacapo per lo spagnolo è sul piano fisico: al cambio campo dopo il terzo game del secondo set, infatti, Alcaraz ha chiesto un medical time out ricevendo un trattamento alla coscia sinistra, che è stata vistosamente fasciata. Lo spagnolo ha comunque chiuso tranquillamente la partita, ma le condizioni andranno monitorate nelle prossime ore.