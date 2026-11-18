#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Daniil Medvedev 5 2 4 Statistiche e andamento

Di Isabella Della Gasperina

Pubblicità

C’è un grandissimo che le Atp Finals non le ha mai vinte: è Rafael Nadal. E c’è un anno in cui a quel titolo Rafa è andato particolarmente vicino. Era il 21 novembre del 2020 quando lo spagnolo riuscì ad arrivare in semifinale tra i Maestri, ritrovandosi a un passo dall’ultimo round. L’avversario è Daniil Medvedev e Nadal si ritrova un set e un break avanti: un’autostrada che si spalanca davanti al maiorchino per raggiungere finalmente un risultato cercato e mai ottenuto, un miraggio che sembra a portata di mano. E invece anche in quell’occasione la possibilità del titolo che manca nella straordinaria bacheca di Rafa gli sfuma tra le dita.

Le Finals “stregate”

Non è un mistero che le Finals non siano mai state un torneo facile per Nadal. Che, per la sua natura di instancabile lottatore, arrivava a fine stagione (gli otto Maestri si affrontano da sempre a novembre) sfinito, con tante partite, e tanta fatica, nelle gambe. Inoltre, si gioca sul cemento e si gioca indoor, entrambe caratteristiche che non esaltano lo spagnolo. Ma in quel novembre di sei anni fa, quando la location era ancora quella della O2 Arena di Londra, l’impresa sembrava davvero a un passo dall’essere realizzata.

Pubblicità

Un tabù finalmente a portata di mano

Nel Round Robin Rafa passa senza brillare particolarmente con due vittorie su tre (batte Rublev e Tsitsipas e cede con Thiem). Ma contro Medvedev arriva forte di tre successi su tre negli scontri diretti e con tanta voglia di conquistare il trofeo finora tabù. La partita è tesa e le condizioni di gioco favoriscono il russo, che ha i suoi punti forti nel gran servizio e nelle sciabolate imprevedibili da fondo campo. I numeri del primo set, l’80% di prime in campo (per Medvedev) contro il 42% di Nadal, i 10 vincenti a 7, sempre per Medvedev e i 3 ace a zero raccontano una superiorità per il russo che è solo sulla carta, perché la prima frazione se la aggiudica lo spagnolo per 6-3.

La rimonta e il tie-break

Pubblicità

Ma Medvedev non è uno che si scoraggia facilmente. E nel secondo set corre avanti in un batter d’occhio, prima 2-0 e poi 4-1. Si ritrova a giocare la palla per andare 5-1 ma Rafa non ci sta, si riprende il break e passa al comando: 5-4 per lui e servizio. Stavolta è Medvedev che non si dà per vinto. Sulla battuta di Rafa piazza una serie di risposte giocate in perfetto anticipo e brekka a zero lo spagnolo. Per Nadal è l’inizio della fine. Il tie-break non ha quasi storia: comincia con il russo che si prende subito il mini-break mettendo alle corde Nadal con un perfetto dritto anomalo incrociato da sinistra che lascia fermo l’avversario. Avanti 4-3 e servizio, Medvedev prende ulteriormente le distanze con un dritto steccato che diventa un lob imprendibile e chiude 7-4.

Il sogno che sfuma

Nel terzo set Rafa è costretto ad arrendersi a un avversario che serve al limite della perfezione, risponde aggressivo e mette in campo angoli imprendibili. La stanchezza per lo spagnolo si fa sentire e i tentativi di accorciare gli scambi andando a rete non hanno gli esiti sperati. Il russo chiude per 6-3. E il sogno delle Atp Finals sfuma un’altra volta per Rafa, che chiuderà la carriera senza quel titolo in bacheca.

Pubblicità

La rivincita con Medvedev

“Ho fatto piccoli errori che hanno fatto una grande differenza”, ha detto Nadal dopo la sconfitta. Che alle Finals, successivamente, ci arriva solo nel 2022 senza superare il Round Robin. Ma che con Medvedev si prende due rivincite: in semifinale ad Acapulco e, soprattutto, in finale all’Australian Open nel 2022. Questi due successi però non cancellano quella notte londinese. Se i risultati della sua carriera sono straordinari, il trofeo delle Finals resta fuori dalla sua collezione. È il paradosso di Nadal: un campione che ha saputo conquistare i palcoscenici più importanti del tennis mondiale, ma che non è mai diventato “Maestro”.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›