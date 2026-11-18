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Jannik Sinner è pronto a volare negli Stati Uniti per un nuovo consulto da uno specialista al fine di risolvere il problema al ginocchio destro che lo tiene fermo da Wimbledon. A riportare l’indiscrezione è Vanity Fair: Sinner vorrebbe un nuovo parere nell’ambito del percorso di recupero dalla sindrome della bandelletta ileo-tibiale che lo tormenta da mesi.

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Jannik, in questi mesi, è stato visitato da diversi luminari sotto la supervisione del dottor Alberto Zangrillo, tra cui il francese Sonnery-Cottet, da cui si è recato a ottobre. Il tennista italiano, recentemente, ha affermato che la speranza è di tornare in campo a gennaio per l’Australian Open o per qualche evento precedente (qualche giorno prima aveva confermato sui social l’intenzione di partecipare al Six Kings Slam in programma a fine dicembre).

Tuttavia, circolano ancora indiscrezioni per cui le perplessità sul ginocchio destro non sono state ancora del tutto fugate. L’anticipazione di Vanity Fair si pone in continuità con quanto svelato pochi giorni fa da Valentino Rossi, che a seguito di un incontro con Sinner aveva sostenuto che “il ginocchio gli dà ancora un po’ fastidio”. Ad arricchire il quadro delle indiscrezioni, c’è poi quanto riporta QN: Sinner, infatti, avrebbe anche un fastidio al menisco oltre a quello alla bandelletta ileotibiale. Per questo, l’ipotesi operazione inizia a farsi largo all’interno del team medico del campione.

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