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ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Daniil Medvedev 5 2 4 Statistiche e andamento

Carlos Alcaraz sembra destinato a vincere le ATP Finals 2026, quasi senza appello. Appare una certezza difficile da scalfire…senza problemi fisici. Lo spagnolo ha infatti accusato un fastidio alla coscia sinistra nel corso del secondo match del round robin contro Medvedev ad inizio secondo set. Una situazione che non gli ha impedito di proseguire e vincere, ma che ha comunque lanciato un allarme per il n.3 del mondo. Che, come riportato dal media spagnolo Marca, per fugare ogni dubbio si sottoporrà nella giornata di oggi ad una risonanza magnetica per capire come muoversi. “I prossimi due giorni saranno cruciali“, aveva detto dopo il match.

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Alcaraz e il bisogno di certezze

Alcaraz sin dal primo allenamento a Torino si è allenato con un tutore al ginocchio destro. Una precauzione, nulla da temere, e in effetti i risultati hanno dato ragione a lui. Ma il fastidio al bicipite femorale sinistro è tutta un’altra faccenda e accende per forza di cose un campanello d’allarme nello spagnolo, rendendo pressoché obbligatorio il suo sottoporsi ad una risonanza magnetica per avere maggiori certezze. Specie considerando che l’anno scorso contro Fritz accusò un problema simile nella seconda gara di round robin, finendo poi per non giocare le finali di Coppa Davis.

“Sono momenti che ho già vissuto“, ha spiegato a proposito Alcaraz, “sto imparando a conoscere sempre meglio il mio corpo. Di cosa ho bisogno e di cosa non ho bisogno, e come dovrei affrontare questi momenti. L’esperienza di aver attraversato situazioni di questo tipo più di una volta è ciò che mi fa sapere come comportarmi sia in campo che fuori“. Dunque per ora preoccupazione e qualche dubbio, ma ancora nessuna risposta certa.

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Quelle arriveranno nella giornata di oggi, quando Alcaraz, insieme al medico Juanjo Lopez e al fisioterapista Juanjo Moreno, svolgerà una risonanza magnetica dopo aver già svolto un controllo nella giornata di ieri. Quando il problema era però ancora troppo recente. Questa ulteriore verifica, oltre che per il prosieguo delle Finals, sarà decisiva anche per la sua presenza in Coppa Davis, la prossima settimana a Bologna.

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