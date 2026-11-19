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ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Daniil Medvedev 5 2 4 Statistiche e andamento

dal nostro inviato a Torino

Giornata di attesa per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, come anticipato da Marca, aveva in programma una risonanza magnetica per valutare l’entità del problema alla coscia sinistra, sorto all’inizio del secondo set contro Medvedev ma che non gli aveva comunque impedito di portare a casa la vittoria in due set.

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A dire il vero, nella conferenza stampa post partita Carlitos aveva confermato di aver sentito un fastidio ma non si era mostrato particolarmente preoccupato, limitandosi a sottolineare l’importanza del giorno di riposo che lo separava dalla terza e ultima partita del girone. All’Istituto di Medicina dello Sport di Torino, a pochi passi dall’Inalpi Arena, Alcaraz ha svolto quasi un’ora e mezza di visite, come riferito da Sky Sport. Lo spagnolo, che intanto ha cancellato l’allenamento previsto dalle 13 alle 14 al Fan Village, ha in programma il terzo e ultimo match del suo girone venerdì alle 14 contro Flavio Cobolli.

Ma cosa dovesse succedere in caso di ritiro a partita in corso o addirittura forfait?

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La grande domanda riguarda dunque la presenza di Alcaraz sul Centrale dell’Inalpi Arena venerdì pomeriggio. Se lo spagnolo, già qualificato come primo del suo girone con una giornata d’anticipo, decidesse di scendere comunque in campo e fosse malauguratamente costretto al ritiro a partita in corso, potrebbe comunque andare avanti nel torneo se se la sentisse, previo ok del team medico.

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Viceversa, se dovesse dare forfait prima di scendere in campo, facendo subentrare un alternate al suo posto, a quel punto scatterebbe direttamente l’eliminiazione. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, sarebbero Medvedev e Tiafoe a superare il girone, anche se Cobolli dovesse battere Alex de Minaur, primo alternate a Torino. Entrambi, infatti, hanno vinto lo scontro diretto con l’azzurro; la loro sfida delle 20.30 servirebbe soltanto a determinare il primo posto.

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