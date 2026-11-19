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Alle Nitto ATP Finals 2026 la “Commentatrice inconsueta” di Intesa Sanpaolo è Ambra Sabatini, campionessa paralimpica e due volte campionessa del mondo nei 100 metri T63, entrata quest’anno nella squadra degli Ambassador del Gruppo.

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Ospite nella lounge della Banca a Torino, Ambra ha commentato i match di giornata insieme al nostro direttore Ubaldo Scanagatta, che ha curato il commento tecnico. Ne è nata una telecronaca speciale, che racconta i momenti più significativi degli incontri da una prospettiva inedita.

Dal 2022, un punto di vista diverso

L’idea del Commentatore inconsueto nasce nel 2022, quando Intesa Sanpaolo invitò il campione paralimpico Daniele Cassioli a commentare una partita dalla sua prospettiva di persona cieca. Negli anni successivi al microfono si sono alternati Nicola Porro e Andrea Ruggieri, giornalisti e grandi appassionati di tennis, Vittorio Brumotti, campione internazionale e pioniere del ciclismo sostenibile, e lo scorso anno Lorenzo Luporini, autore, presentatore e divulgatore nelle scuole e nelle università per la Fondazione Gaber. Quest’anno il testimone è passato ad Ambra Sabatini, che ha portato in cabina di commento il suo sguardo di atleta d’eccellenza.

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Ambra Sabatini e Ubaldo Scanagatta alle Nitto ATP Finals 2026 (foto Intesa Sanpaolo)

Chi è Ambra Sabatini

Oro nei 100 metri T63 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, campionessa del mondo a Parigi 2023, dove ha stabilito il record mondiale della specialità in 13”98, e di nuovo sul tetto del mondo a Nuova Delhi 2025: Ambra Sabatini è tra le protagoniste assolute della velocità paralimpica internazionale.

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Ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 è stata la portabandiera azzurra, e con il suo discorso alla consegna del tricolore ha raccontato il significato più profondo dello sport: determinazione, consapevolezza e coraggio.

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Intesa Sanpaolo è Host Partner delle Nitto ATP Finals, nell’ambito del suo impegno per lo sport e per i valori che esprime, soprattutto a favore dei giovani.

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