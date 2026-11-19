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ATP Finals Finale Flavio Cobolli 6 6 0 Frances Tiafoe 8 7 6 Statistiche e andamento

Flavio Cobolli in lacrime due volte, prima sul 76 50 per Frances Tiafoe davanti a 13.000 spettatori che lui non avrebbe mai voluto deludere, poi davanti a noi giornalisti in sala stampa dopo la prima domanda in italiano (domanda che lui non ha nemmeno capito perché ormai l’emozione lo aveva sopraffatto) sono le immagini che mi resteranno impresse a ricordo di questa brutta serata per il tennis italiano e Flavio che infatti l’ha definita “la giornata più triste della mia carriera! Sono deluso anche per il pubblico, non volevo che finisse così”.

Lui, come tutti noi, eravamo pieni di speranze, perché in fondo Tiafoe era considerato uno dei tennisti più deboli fra gli 8 approdati al traguardo delle Finals. Inoltre al suo esordio con Alcaraz non aveva davvero impressionato. Anzi. E dopo i primissimi game del duello con Cobolli Tiafoe – perdendo il servizio a zero e tutti i primi 9 punti – aveva quasi dato idea di poter essere la vittima predestinata per una celebrazione italiana da vivere gioiosamente in mezzo ai cori “Flavio, Flavio!” che riecheggiavano un po’ quei bisillabici “Sinner, Sinner!” delle ultime due edizioni.

Nessuno in verità pretendeva che qui a Torino Flavio facesse il Sinner, l’unico italiano di sei che hanno giocato il Masters di fine anno a centrare le semifinali – ma Jannik è un fenomeno unico no? – ma magari che potesse battere Tiafoe, ecco questo sì. E ci credeva di sicuro anche lui e tutto il suo team. Quello stesso team che all’inizio dell’anno mai avrebbe pensato di ritrovarsi fra i Magnifici 8.