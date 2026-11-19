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ATP Finals 1° set Carlos Alcaraz 3 Flavio Cobolli 6 Statistiche e andamento

Carlos Alcaraz rimane a Torino e non si ritira dalle ATP Finals 2026. E’ quanto il programma “El Partidazo” di Cope, importante emittente radiofonica iberica, che riporta che gli esami effettuati in mattinata a Torino, presso l’Istituto di Medicina dello Sport, non avrebbero dato responsi tali da imporre un ritiro dal torneo. Il numero tre del mondo aveva avvertito un dolore alla coscia sinistra durante il secondo match del Round Robin contro Daniil Medvedev, nulla che gli abbia impedito di chiudere con successo la partita. Tuttavia, in questo giovedì Alcaraz si è sottoposto a una risonanza magnetica e ha cancellato l’allenamento in programma per le ore 13. Ricordiamo che lo spagnolo, a caccia del suo primo titolo alle ATP Finals, ha in programma domani il terzo e ultimo impegno del girone contro Flavio Cobolli, non prima delle ore 14 di venerdì 20 novembre.

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