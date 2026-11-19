Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenute/i alla diretta LIVE della quinta giornata delle ATP Finals 2026. L’inizio del programma di singolare è fissato per le ore 14; a scendere in campo sono Ben Shelton e Rafa Jodar. La sessione serale invece è tutta per Alexander Zverev e Arthur Fils, impegnati non prima delle 20.30. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.