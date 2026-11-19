#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.
Chi vince il 1° set?Shelton-Jodar
Vota per primo. Si vota fino alla fine del set.
-
4-3
Shelton rischia ancora
Il canovaccio si inverte rispetto ai primissimo giochi. Shelton è in difficoltà da fondo, mentre Jodar pare aver mandato a regime i propri fondamentali. Lo statunitense rischia spesso anche la seconda di servizio, testimonianza del momento di pressione che sta attraversando
-
3-3
Jodar procede spedito
L’azione di Jodar sale e, pur rischiando di complicarsi la vita sul 40-0, tiene ancora il servizio a 30, senza concedere opportunità all’avversario
- Pubblicità
-
3-2
Shelton risolve le prime difficoltà al servizio annullando due palle break
Nel quinto game arriva il primo momento di difficoltà per Shelton alla battuta. Il n. 4 del mondo non è supportato dalla prima e Jodar ne approfitta per procurarsi, quasi a sorpresa, la prima palla break. Una seconda coraggiosa salva Ben, ma arriva subito una nuova occasione per lo spagnolo, che aggredisce in risposta. Un provvidenziale ace rispedisce al mittente le minacce
-
2-2
Jodar si appella al servizio
Shelton risponde profondo e si prende il primo quindici. Jodar reagisce con un’ottima prima, ma quando il punto parte lo statunitense è superiore. A tenere a galla Rafa è il servizio, che gli consente di ribaltare ancora un 15-30 insidioso
-
2-1
Shelton ancora impeccabile al servizio
In queste prime battute Shelton appare deciso. Con il servizio domina, impedendo a Jodar di iniziare lo scambio, e da fondo, pur con qualche errore, è più centrato dell’avversario
-
1-1
Jodar fatica, ma si salva
Che fatica per Jodar! Da fondocampo deve ancora prendere ritmo, ma, con la complicità di Shelton, recupera da 15-30 e tiene a sua volta il servizio
-
1-0
Shelton tiene il servizio
Shelton battezza il match con un doppio fallo, ma tiene il servizio a 15. Inizio non impeccabile per Jodar
-
Si parte! Shelton al servizio
Inizia l’ultimo match del Gruppo John McEnroe per Shelton e Jodar. Ben al servizio
-
Shelton e Jodar si sfidano per la prima volta
Ben Shelton e Rafa Jodar si affrontano per la prima volta in carriera. La posta in palio è alta: lo statunitense è a caccia della qualificazione, anche se dovrà comunque attendere il risultato dell’incontro tra Zverev e Fils. Per il 20enne di Madrid, invece, le velleità di semifinali sono prossime allo 0, ma una vittoria, oltre a 200 punti, rimanderebbe i verdetti
-
Attesa per le condizioni di Alcaraz
Carlos Alcaraz ha cancellato l’allenamento di questa mattina e ha effettuato dei controlli per valutare l’entità del problema accusato contro Daniil Medvedev.
-
L'editoriale del Direttore
-
Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenute/i alla diretta LIVE della quinta giornata delle ATP Finals 2026. L’inizio del programma di singolare è fissato per le ore 14; a scendere in campo sono Ben Shelton e Rafa Jodar. La sessione serale invece è tutta per Alexander Zverev e Arthur Fils, impegnati non prima delle 20.30. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.