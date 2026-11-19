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Si sono disputati giovedì gli incontri della terza giornata per definire le coppie semifinaliste del girone Todd Woodbridge. Il binomio croato-salvadoregno costituito da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, favoriti numero quattro per la vittoria finale, aveva in realtà già comprato il biglietto per le sfide di sabato dopo aver superato i primi due turni perdendo solamente un set. Nella prima parte del pomeriggio i due hanno vinto la resistenza della coppia numero otto, costituita dai brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos, imponendosi in un’ora e dodici minuti con il punteggio di 6-3 6-4.

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La partita ha visto Arevalo e Pavic togliere la battuta ai rivali in un’occasione sia nel primo che nel secondo set e gestire il vantaggio sino alla fine delle due frazioni. Il momento più interessante della sfida si è avuto proprio nell’occasione in cui i vincitori hanno servito per il match: Arevalo si è trovato improvvisamente sullo 0-40, con Matos artefice di un ottimo lob di dritto da destra verso sinistra in apertura di game. Il tennista croato ha raddrizzato la mira e ha messo a segno quattro punti in fila, chiudendo la rimonta con un servizio vincente.

Sorpresa Arribage/Olivetti! In semifinale alle ATP Finals da esordienti

Il secondo incontro ha riservato la sorpresa dell’eliminazione della coppia numero uno della manifestazione, nonché campionessa uscente: già superati in tre set da Arevalo-Pavic durante la seconda giornata di gara, Henry Patten e Harri Heliovaara sono nuovamente scivolati, stavolta al cospetto della squadra numero 6, quella dei francesi Albano Olivetti e Theo Arribage.

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Il sodalizio francese ha centrato il successo nel primo parziale al tie-break, dopo che sul 5-6 Arribage ha risolto con freddezza un urticante 0-30. Durante lo jeu decisif per due volte i francesi hanno avuto il mini-break di vantaggio, in entrambi i casi ceduto (nel secondo caso, sul 5-4, con un doppio errore di Olivetti). Sul 6-5 Arribage ha comunque chiuso il punto con una volée di dritto.

I francesi sono apparsi più motivati e reattivi sottorete; nel secondo set hanno lasciato ai rivali soltanto sei punti nei propri turni di battuta, mancando due palle-break nel settimo game. I transalpini hanno comunque vinto anche il secondo tie-break, più facilmente del primo, scrivendo così il 7-6(5) 7-6(3) che li manda in semifinale. C’è da dire, comunque, che Henry Patten ha avuto problemi fisici nel corso della sfida, facendosi somministrare un paio di pastiglie, arrivando addirittura a rimettere e – in ogni caso – palesando di essere in difficoltà anche dal body language.

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