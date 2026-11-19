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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 7 Arthur Fils 7 4 66 Statistiche e andamento

C’è un modo di uscire dalle ATP Finals con una sola vittoria in tre partite e portarsi comunque a casa qualcosa di importante. Arthur Fils lascia Torino con una certezza che vale forse più di qualche risultato: il suo posto, tra i migliori, non è arrivato per caso. La sconfitta contro Alexander Zverev, impostosi 6-4 7-6(6), chiude l’avventura del francese alla sua prima partecipazione al torneo dei Maestri, ma il bilancio, almeno nelle parole del diretto interessato, resta decisamente positivo.

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Fils: “Sono molto soddisfatto della mia stagione”

“Sono molto felice e molto positivo. Penso di aver giocato il mio miglior tennis di tutta la stagione. Ho disputato delle belle partite, ho attraversato anche momenti difficili, come succede a tutti, ma sono davvero soddisfatto di quello che ho fatto”, racconta il francese, che guarda già avanti: “Adesso sono concentrato sulla prossima stagione”.

Parole che raccontano una consapevolezza diversa rispetto a quella con cui aveva iniziato l’anno. La qualificazione alle Finals rappresenta già un traguardo importante, ma soprattutto il punto di partenza per provare a diventare una presenza stabile nell’élite del circuito.

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“Sapevo che era l’ultima partita, ho cercato di divertirmi”

Con Zverev, Fils si è trovato a gestire anche una situazione particolare: quella di dover vincere per conservare la possibilità di proseguire nel torneo. Una situazione diversa da quella di un normale appuntamento del circuito che nella logica di questo sport vive di eliminazione diretta, fattispecie quindi totalmente nuova, soprattutto per chi affronta per la prima volta le Finals.

“Sì, era la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere. Quando ho capito che non avrei più potuto andare avanti, mi sono detto semplicemente di divertirmi. Era l’ultima partita della mia stagione”, spiega il francese.

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Da quel momento, l’obiettivo è diventato quello di giocare con maggiore libertà, cercando anche soluzioni diverse dal solito.

“Ho provato a giocare dei bei punti, a fare qualcosa che non avevo fatto durante il resto della stagione. Mi sono divertito. Avrei potuto portare la partita al terzo set, ma non ci sono riuscito. Penso comunque di aver offerto un bello spettacolo al pubblico ed è stata una bella esperienza”.

Il riferimento è soprattutto al secondo parziale, deciso da un tie-break nel quale Fils ha avuto la possibilità di allungare l’incontro prima di arrendersi al tedesco. Un epilogo amaro sul piano del risultato, ma che non sembra modificare il giudizio complessivo del francese sulla settimana torinese.

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“La lezione più importante? Ho capito di essere al livello dei migliori”

È nell’ultima risposta destinata alla stampa non francese, che Fils riassume il significato della sua partecipazione alle ATP Finals. Alla domanda su quale sia la lezione più importante imparata a Torino, il francese non ha bisogno di cercare troppo a lungo le parole.

“Che sono a questo livello”. Una risposta breve, quasi essenziale, alla quale aggiunge immediatamente una precisazione che racconta anche la sua ambizione.

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“Adesso, però, devo vincere le partite. Ovviamente una vittoria su tre non è abbastanza, ma è stata un’esperienza incredibile e mi ha dato ancora più motivazione per tornare l’anno prossimo”.

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