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ATP Finals Finale Ben Shelton 4 7 7 Rafael Jodar 10 68 5 Statistiche e andamento

Tre partite, tre sconfitte. Eppure Rafael Jodar lascia Torino con la sensazione di aver portato a casa qualcosa di importante, quella consapevolezza che il livello dei migliori giocatori del mondo non sia poi così irraggiungibile. A vent’anni, e alla prima vera stagione nel circuito maggiore, lo spagnolo ha scoperto quanto sia difficile entrare nel club degli otto maestri e, soprattutto, quanto lavoro serva per rimanerci. L’ultima sconfitta, quella contro Ben Shelton per 7-6 7-5, chiude la sua avventura alle Nitto ATP Finals, ma non cancella quanto di buono costruito negli ultimi undici mesi. Anzi. In conferenza stampa Jodar parla con la lucidità di chi ha già capito che il talento, da solo, non basta. Racconta del rapporto con il padre, dell’importanza della continuità e della Coppa Davis che lo aspetta a Bologna. E naturalmente di Carlos Alcaraz, la cui presenza nella nazionale spagnola rappresenterebbe un valore aggiunto non indifferente.

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Jodar e il rapporto con il padre: “Non vedo motivi per cambiare”

Uno degli aspetti più particolari della stagione di Jodar è stato il suo team, ridotto sostanzialmente a due persone: lui e suo padre. Una scelta controcorrente rispetto a un tennis sempre più popolato da allenatori, preparatori, fisioterapisti e manager. Eppure i risultati sembrano aver dato ragione alla famiglia spagnola.

“Credo che questo primo anno con mio padre sia andato davvero bene. Tutto ha funzionato per entrambi. Ovviamente non è facile per lui dover viaggiare ogni settimana, ma ha funzionato e, come ripeto sempre, non vedo alcun motivo per cambiare qualcosa”.

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Il futuro, tuttavia, non è ancora scritto. Jodar sa che la crescita sportiva richiederà probabilmente anche una riflessione sull’organizzazione del lavoro.

“Avremo un mese per pensare a cosa migliorare in vista della prossima stagione. Essendo stato il primo anno, ci sono tante cose da valutare, anche considerando da dove sono partito e dove sono arrivato. Sono estremamente grato a mio padre per tutto quello che ha fatto per me. A dicembre avremo tempo per parlarne, ma al momento non so ancora cosa succederà nel 2027”.

“Per stare tra i migliori serve continuità per undici mesi”

Le tre sconfitte di Torino non hanno scalfito la fiducia dello spagnolo, che ha individuato soprattutto nella continuità uno degli aspetti sui quali dovrà lavorare maggiormente.

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“Se vuoi giocare questo torneo devi fare le cose molto bene e mantenere una continuità altissima durante undici mesi dell’anno. Non puoi ottenere grandi risultati per un mese e poi attraversarne due o tre senza giocare bene. Qui ci sono gli otto migliori giocatori dell’intera stagione, non quelli che hanno fatto bene soltanto per qualche settimana”.

Una lezione imparata anche attraverso il confronto diretto con avversari più esperti.

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“Questi giocatori sono nel circuito da cinque, sei, sette anni. Sono abituati a viaggiare ogni settimana e a giocare tante partite. Per me era tutto nuovo. Non sapevo cosa aspettarmi, ma sono orgoglioso di aver dato tutto in ogni incontro. Anche oggi, quando ero sotto di un break nel secondo set contro Shelton, ho continuato a crederci. Lui serviva benissimo, ma sono riuscito a recuperare. Alla fine non è bastato”.

E se gli viene chiesto quale voto assegnerebbe alla propria stagione, la risposta è significativa.

“Preferisco non darmi un voto. Quando lo fai, poi pensi sempre di doverlo superare. So di aver lavorato bene e di essermi divertito molto. All’inizio dell’anno il mio obiettivo era conoscere i tornei e riuscire a competere con i migliori del mondo. Credo di esserci riuscito. Essere qui alle Finals significa tantissimo per me”.

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Coppa Davis, Jodar su Alcaraz: “Se sta bene, non vedo perché non dovrebbe esserci”

Archiviata Torino, per Jodar potrebbe esserci un’altra esperienza importante: la Coppa Davis a Bologna. Lo spagnolo non nasconde l’entusiasmo per la possibilità di rappresentare il proprio Paese in una competizione nella quale la concorrenza interna è particolarmente elevata.

“Affronto questa possibilità con grandissimo entusiasmo. So quanto sia difficile essere convocati per la Spagna, perché abbiamo tanti giocatori forti. Credo però che la squadra sia molto unita, l’ho già visto durante la trasferta in Cile a settembre. Abbiamo giocatori esperti e tanta voglia di vincere la Coppa Davis. Tutte le nazionali presenti sono fortissime, ma penso che abbiamo le nostre possibilità”.

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Inevitabile, poi, la domanda su Carlos Alcaraz e sulla sua disponibilità per l’appuntamento di Bologna.

“Non ho ancora avuto modo di parlare con Carlos, né con il capitano. So che Carlos è molto felice di poter giocare questa competizione e di dare tutto per il suo Paese. Se terminerà questo torneo in buone condizioni fisiche, non vedo motivi per cui non dovrebbe essere con noi la prossima settimana”.

Jodar, tuttavia, precisa che non esiste ancora una certezza definitiva. “Ha giocato moltissimo negli ultimi mesi. Se starà bene fisicamente e mentalmente, credo che ci sarà. Ma è una decisione che spetta a lui e al suo team. Se verrà, sarà un aiuto enorme per tutti noi”.

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“Il rispetto degli altri giocatori bisogna guadagnarselo”

Forse il passaggio più interessante della conferenza stampa arriva quando a Jodar viene chiesto se questa stagione, e in particolare le tre partite disputate a Torino, gli abbiano permesso di guadagnare il rispetto degli altri protagonisti del circuito.

“Il rispetto bisogna conquistarselo in campo. È vero che in queste tre partite mi sono sentito competitivo contro giocatori di livello altissimo e questo significa che stiamo lavorando nella direzione giusta. Se torno con la mente a gennaio e considero tutto quello che ho raggiunto, non posso che essere molto contento”.

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Il rischio, adesso, potrebbe essere quello di farsi travolgere dalle aspettative. Una crescita così rapida porta inevitabilmente nuove pressioni, soprattutto quando si hanno appena vent’anni e il mondo del tennis comincia a guardarti con occhi diversi.

Jodar, però, sembra avere le idee sufficientemente chiare.

“Non è facile per un ragazzo di vent’anni vivere una crescita così veloce. Ma le persone che mi stanno vicino hanno saputo gestire molto bene tutto questo. Non dobbiamo caricarci di aspettative o pressioni. Al contrario, dobbiamo divertirci in campo e giocare a tennis”.

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Tre sconfitte, dunque, ma nessun rimpianto. Jodar lascia Torino con la convinzione di aver imboccato la strada giusta e con la consapevolezza che arrivare tra i migliori sia soltanto una parte del lavoro. Rimanerci sarà la sfida più difficile… e probabilmente anche quella più affascinante.

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