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ATP Finals 1° set Daniil Medvedev 5 Frances Tiafoe 8 Statistiche e andamento

Al termine della seconda giornata di incontri, la situazione nel Gruppo intitolato a Ivan Lendl presenta ancora l’incertezza sul secondo semifinalista, ma in generale è piuttosto lineare e chiara, anche se i dubbi sull’evoluzione dei problemi muscolari di Carlos Alcaraz aumentano le possibili soluzioni al termine del terzo round di gare.

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Entrando in campo regolarmente, l’asso murciano finirebbe comunque al primo posto del girone, anche perdendo per due set a zero contro Flavio Cobolli. In tal caso infatti verrebbe raggiunto a quota quattro punti dal vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Quale dei due fosse, il regolamento prevede che in caso di parità di vittorie tra due giocatori l’ordine gerarchico venga stabilito da chi ha vinto il confronto diretto, ovvero in tutti e due i casi da Alcaraz.

Medvedev-Tiafoe è un quarto di finale

Di conseguenza il match tra il numero due del mondo e il tennista romano non influirà sul ranking finale né per la graduatoria né per il secondo nome del finalista, che sarà il vincitore della sfida tra il russo e l’americano. In merito ai problemi fisici sopraddetti, il campione di Flushing Meadows è obbligato dal regolamento a scendere in campo anche nella terza giornata, pena l’esclusione dalla graduatoria finale, nella quale viceversa potrà rimanere anche se dovesse ritirarsi durante lo svolgimento della partita. Non scendendo in campo contro Cobolli invece, Carlitos verrebbe escluso dalle semifinali, essendo la seconda discriminante che definisce la classifica finale del girone quella del numero di partite giocate, che vedrebbe Alcaraz in difetto rispetto a tutti e tre i rivali.

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