ATP Finals ore 20:30 Alexander Zverev 1 Arthur Fils 7 Statistiche e andamento

Ultima giornata del gruppo John McEnroe alle ATP Finals 2026, giornata di verdetti…secondo le quote già scritti. Alexander Zverev è già in semifinale, guarda tutti dall’alto in piena serenità. Affronterà nella partita di giornata, che potrebbe essere una delle più belle del torneo, Arthur Fils. Nel pomeriggio spazio a Ben Shelton, che le quote vedono super favorito rispetto a Rafael Jodar, ultimo nel girone e non apparso al meglio in queste ATP Finals. L’americano e il francese si contenderanno il secondo posto valido per le semifinali, con due impegni però ben diversi a livello di difficoltà.

ATP Finals: le quote di oggi

Alexander Zverev sta giocando un tennis eccellente, intoccabile al servizio e capace di tenere in mano il gioco dal primo scambio fino alla fine. Arthur Fils ha alzato la cresta nel secondo match e, con un tennis esplosivo e dinamico, molto costante da fondo campo, sta mettendo in mostra grandi cose e promette di giocarsi le carte fino in fondo contro Zverev. La semifinale all’esordio alle ATP Finals è lì, una mela da andare a cogliere, ma le quote non la fanno così semplice. Il tedesco è infatti nettamente favorito: 1,36-3,10 su Perlaplay e Newtin, 1,38-3,00 su Stake. In parole povere, ci vorrebbe quasi un miracolo di Fils per battere il tedesco e andare avanti nel torneo…anche se non dipende soltanto da lui.

A scendere in campo per primi saranno infatti Ben Shelton e Rafael Jodar. La superficie è chiaramente favorevole al tennista americano, che contro Zverev quasi però non ha visto palla. Dovrà in effetti tifare per il tedesco stasera anche se, battendo in due set lo spagnolo, solo una (improbabile) vittoria di Fils in due set lo eliminerebbe. E, scrutando le quote, la fiducia per un trionfo netto di Ben in questa ultima giornata di round robin alle ATP Finals è molto alta: 1,36-3,10 su Perlaplay e Netwin, 1,42-2,90 su Stake. Anche solo un set vinto da Jodar mischierebbe pericolosamente le carte…per quanto la partita che probabilmente si chiuderà al terzo set è quella di stasera.