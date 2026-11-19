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Tanta delusione per l’epilogo della sfida che decreta l’eliminazione di Flavio Cobolli dalle sue prime Nitto ATP Finals, per mano di un ottimo Frances Tiafoe, solido nei momenti che più contavano e vincitore per 7-6(6) 6-0.

Bravissimo l’americano a non farsi scoraggiare dal break subito in apertura di match, riconquistandolo poco dopo e annullando due set point al tiebreak. Per l’azzurro, tanta delusione: dopo esser andato più volte vicino alla conquista del primo parziale, si spegne completamente nel secondo, permettendo allo statunitense di dominarlo senza alcun problema.

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D. Frances, ti piace giocare in casa dei tuoi avversari in un’atmosfera del genere?

Frances Tiafoe: “Non mi era mai capitato di viverla così tanto a senso unico: mi piace pensare che ho tifosi ovunque, ma questa volta è stata davvero dura. Ma tant’è, è andata così. Per me l’importante è essere sempre felice di giocare in un’arena gremita, è quello che conta davvero alla fine. È stato molto divertente stasera e l’atmosfera era pazzesca, quindi mi è piaciuto molto”.

D. Senti ancora gli effetti dei cambiamenti fisici che hai fatto, della dieta e della dedizione che ci hai messo in questa stagione? Hai intenzione di continuare così anche il prossimo anno?

Frances Tiafoe: “Sicuramente. Voglio dire, non avrò tutto quel tempo a disposizione come l’anno scorso. L’unica differenza è che l’anno scorso avevo tre mesi liberi, ora non proprio: ho circa tre giorni prima che inizino gli Australian Open, quindi…Ora sto solo cercando di mantenerlo come stile di vita. Ma si, alla fine abbiamo giocato dei punti davvero estenuanti. E pensavo: se lo sento io, lo anche lui. È un’ottima situazione in cui trovarsi“.

D. È stato difficile abituarti alla velocità del campo? All’inizio del match sembravi in difficoltà

Frances Tiafoe: “Si, decisamente. Penso che mi avresti battuto anche tu nei primi game. Non è stato un granché. È un campo veloce, non avevo molto ritmo: mi ci è voluto un attimo per ritrovare le misure. Ma poi penso sia andata abbastanza bene”.

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D. Dopo esserti abituato, ti piace questa velocità?

Frances Tiafoe: “Beh, oggi ho vinto, quindi si, ora mi piace. Mi sembra ottima”.

Giovanni Pelazzo, Ubitennis: Il campo è più veloce rispetto a due giorni fa?

Frances Tiafoe: “Sta diventando un po’ più rapido. Ma per chi è dall’altra parte della rete è la stessa cosa”.

D. In risposta, come hai cambiato atteggiamento rispetto al primo match? Spingere è rischioso, ma per te sembra funzionare molto bene

Frances Tiafoe: “L’obiettivo è metterla in campo. Nel primo match la tiravo ovunque. Mi sono dato un po’ più di tempo, sono arretrato un po’ di più dalla linea di fondo. Penso di aver risposto davvero bene oggi. Devo darmi la possibilità di cominciare lo scambio, magari mettendo un po’ di pressione al mio avversario sperando che la sua percentuale di prime cali un po’“.

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D. I bambini con cui entri in campo stanno tutti vivendo un momento difficile: quanto è bello creare un momento speciale per quei ragazzi?

Frances Tiafoe: “Wow, non lo sapevo. Prima di tutti, io adoro i bambini. Penso che queste siano iniziative bellissime. Io e il ragazzino siamo sulla stessa lunghezza d’onda: siamo quasi inciampati insieme uscendo dal tunnel e io lo tenevo su. Sarebbe potuta finire male (ride, ndr). Saremmo potuti cadere entrambi e sarebbe stato un bel guaio per tutti e due. Ma è fantastico far vivere loro questa esperienza, qualcosa che non dimenticheranno mai e, naturalmente, visto quello che stanno passando, un grande saluto a loro, e in generale a tutti i bambini. Sono la prossima generazione, quindi spero che possano trarre un po’ di ispirazione dall’essere qui“.

D. Passando al match contro Medvedev: ovviamente hai un ottimo ricordo a cui aggrapparti dallo US Open. Cosa ti porti dietro da quella partita? Campo diverso, così veloce: pensi possa essere una sorta di territorio neutrale o può aiutarti?

Frances Tiafoe: “Penso che la cosa più grande che posso portarmi dietro da quella partita sia l’esser coraggioso. Credo che sia stato ciò che mi ha fatto tagliare il traguardo: ho giocato in modo super aggressivo, ho colto l’attimo quando c’era l’occasione. Lui ti costringe a giocare al massimo livello e se non lo fai è durissima batterlo. Se invece ci riesci, hai una chance. È quello che ho intenzione di fare. Se vuoi battere i migliori devi essere un po’ coraggioso e cogliere l’occasione quando si presenta. Siamo tutti tra i migliori otto giocatori del mondo, quindi devi giocare un po’ sul filo del rischio e della ricompensa: ed è ciò che dovrò fare venerdì”.

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