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Il voto dei lettori, set per setZverev-Fils
- 1° set · l'ha vinto Zverev (pochi voti per le percentuali)
- 2° set · l'ha vinto Zverev (pochi voti per le percentuali)
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Non abbiamo paura di dirlo: un Alexander Zverev così rischia di essere il favorito in queste ATP Finals 2026. ‘Sascha’, dopo i successi contro Rafael Jodar al debutto e con Ben Shelton nella seconda giornata, si sbarazza in 6-4 7-6⁶ anche di Arthur Fils nell’incontro che pone fine alla quinta giornata a Torino. Il n. 1 del mondo non dà la sensazione di essere devastante al servizio come nelle precedenti uscite, anche per meriti del suo avversario che riesce a rispondere con una certa continuità. Sfrutta però l’unico blackout dell’allievo di Goran Ivanisevic nel primo parziale e nel secondo – nonostante un problema fisico palesato durante il tie-break – approfitta della confusione totale del transalpino. E se dovesse tornare alle percentuali di inizio torneo con il fondamentale di inizio gioco, può davvero pensare di arrivare a un possibile incrocio con Carlos Alcaraz – debilitato inevitabilmente dal problema alla gamba – con velleità importanti.
Alexander Zverev, grazie a questo successo, chiude il John McEnroe Group al primo posto da imbattuto e senza aver lasciato per strada neanche un set, offrendo una prova di forza non indifferente. Allo stesso tempo, già dopo il primo parziale, era certa l’eliminazione di Arthur Fils – che in ogni caso ha messo in campo nuovamente tutte le proprie potenzialità – a favore di Ben Shelton. Lo statunitense passa dunque come secondo e se la vedrà con Carlos Alcaraz, mentre ‘Sascha’ attende il vincente di Daniil Medvedev–Frances Tiafoe.
Zverev: “Dolore alla caviglia, ormai ci devo convivere”
Nell’intervista post match, a domanda precisa di Diego Nargiso in merito al problema avvertito durante il tie-break, Alexander Zverev ha risposto: “Purtroppo ho ricominciato a sentire dolore alla caviglia. Probabilmente continuerò a sentirla a tratti fino alla fine della mia carriera. Si tratta di un infortunio piuttosto serio che ho già subito. Farò tutto il possibile per non sentire dolore sabato, ma ormai è una cosa con cui devo convivere“.
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6-47-6
Zverev batte Fils e lo elimina!
Arthur Fils parte subito vincendo uno scambio estenuante con la potenza del dritto, ma getta tutto alle ortiche con un erroraccio nel punto successivo. Alexander Zverev sembra soffrire per un problema alla gamba, ma getta il cuore oltre l’ostacolo e tiene bene, piazzando il primo mini-break con una risposta di rovescio lungolinea perfetta. Il francese fa un pasticcio sparacchiando fuori lo schiaffo al volo e ‘Sascha’ ci mette poco a scappare via sul 6-1. I primi quattro match point – due in risposta e due al servizio – non li sfrutta perché il suo avversario lo punisce con tre passanti e con l’ace, e fallendo il quinto i due vanno sul 6-6. L’allievo di Goran Ivanisevic sbaglia poi una palla corta al termine di uno scambio durissimo e chiude al sesto match point con una volée a rete.
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6-46-6
Zverev annulla due set point!
Alexander Zverev va vicino al baratro, concedendo due set point ad Arthur Fils sia per meriti del suo avversario (un paio di accelerazioni violente), che per colpe sue (più di un errore di rovescio). Dopo aver annullato due set point affidandosi al fondamentale di inizio gioco, ‘Sascha’ porta la contesa al tie-break.
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6-45-6
Fils si garantisce il tie-break
Altro buonissimo turno di battuta per Arthur Fils, che quando mette in campo la prima e non fa punto diretto riesce ad incidere con il dritto successivo a campo aperto. Il francese si assicura il tie-break, ora tocca ad Alexander Zverev raggiungerlo.
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6-45-5
Zverev torna a martellare
Ace, combinazione servizio-dritto in uscita, un paio di errori di Arthur Fils: questi gli ingredienti dell’ultimo game, in cui Alexander Zverev ha tenuto a zero. Si va verso il tie-break se i due continuano su questi ritmi.
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6-44-5
Zverev sbaglia tanto in risposta, Fils ne approfitta
Sta faticando in risposta in questo set Alexander Zverev, che si ferma anche e guarda il suo angolo chiedendosi come mai stia commettendo così tanti errori. Ne approfitta Arthur Fils, che senza strafare rimane avanti, sperando in un passo falso di ‘Sascha’.
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6-44-4
Zverev risponde ancora a Fils
In questo momento si fa fatica a capire chi possa cedere per primo il servizio perché Alexander Zverev e Arthur Fils stanno convincendo nei rispettivi turni di battuta. ‘Sascha’ mette in archivio un altro game tranquillo perdendo giusto un punto.
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6-43-4
Fils tenta qualche variazione
Già certo dell’eliminazione, Arthur Fils forse sta usando questo incontro anche come laboratorio per lavorare su alcuni aspetti del suo gioco. Nell’ultimo game ha tentato due serve&volley, a risultati alterni, ma per sua fortuna è arrivato qualche errore da parte di Alexander Zverev.
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6-43-3
Zverev risponde colpo su colpo
Prosegue la stasi in questo secondo set, anche perché Alexander Zverev torna a concedere le briciole. Giusto un ’15’ conquistato da Arthur Fils su un recupero estremo, ma per il resto il servizio di ‘Sascha’ funziona (quasi) a meraviglia.
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6-42-3
Fils non molla e resta avanti
Parte alla grande Alexander Zverev che tiene in campo una risposta violenta. Poi Arthur Fils sale di colpi al servizio, fondamentale con il quale evita guai, e mette a segno un passante di rovescio. Si entra nella fase calda del set.
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6-42-2
Zverev rischia qualcosa, ma si porta in parità
Non concede alcuna palla break Alexander Zverev, che però si fa portare ai vantaggi da Arthur Fils anche per un paio di errori brutti – uno di dritto in avanzamento e l’altro di rovescio in cross. Il francese mette anche a segno il lob millimetrico, ma non c’è nulla da fare contro il servizio di ‘Sascha’.
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6-41-2
Fils rimette la testa avanti
Una grande risposta di Alexander Zverev a inizio game, ma poi Arthur Fils scatena i cavalli e non concede più nulla. Il servizio funziona, qualcosa ‘Sascha’ lo lascia per intentato e soprattutto arriva un passante di dritto in corsa spettacolare.
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6-41-1
Zverev in scioltezza
Alexander Zverev continua a martellare senza concedere troppo ad Arthur Fils, che all’inizio del match rispondeva di più di quanto non stia facendo adesso. Il francese deve fare decisamente di più per provare a concedersi delle chance.
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6-40-1
Fils riparte bene nel secondo
Rientra in campo e vince il primo game del secondo set Arthur Fils, che finora ha pagato un unico blackout, come già era avvenuto nel primo parziale contro Rafael Jodar. Giusto un ’15’ lasciato per strada, ma c’è da dire che Alexander Zverev qualche errore lo sta commettendo in risposta.
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6-4
Zverev vince il primo set contro Fils!
Alexander Zverev vince il primo set contro Arthur Fils e lo elimina definitivamente dalle ATP Finals 2026, regalando a Ben Shelton il passaggio in semifinale. Turno di battuta tenuto tranquillamente a zero da parte di ‘Sascha’, che continua a martellare con il servizio. Ora si va avanti a giocare solo per la regolarità dell’incontro.
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5-4
Fils prova a rimanere lì
Rischia qualcosa di troppo Arthur Fils, che permette ad Alexander Zverev di rimanergli attaccato fino al 30-30. Poi però in qualche modo va a prendersi il game e ora risponderà per evitare che si chiuda il set.
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5-3
Zverev conferma il break
Turno di battuta tranquillo di Alexander Zverev, che conferma il break ottenuto nel game precedente perdendo un solo punto. Il servizio continua però a funzionare alla grande e gli regala due ace, oltre a una prima solida con cui conquista il primo ’15’. Arthur Fils ora proverà ad allungare il set.
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4-3
E arriva il break di Zverev!
Game pessimo di Arthur Fils, che va sotto 0-40 commettendo un errore di dritto in uscita dal servizio, proponendo una palla corta pessima al termine di uno scambio estenuante e commettendo doppio fallo. Alexander Zverev spreca le prime due palle break, anche per meriti del francese – che prima trova il vincente di rovescio lungolinea e poi chiude con la combinazione schiaffo al volo-volée – ma sulla terza approfitta di un altro pasticcio dell’avversario.
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3-3
Zverev risponde colpo su colpo
Poche emozioni fino a questo momento. Alexander Zverev parte con il piede sbagliato, commettendo un gratuito in uscita dal servizio, ma si riscatta prontamente tornando a martellare con la prima e/o con la seconda. E chiude con un ottima volée alta di rovescio non facile per l’altezza del lob proposto da Arthur Fils.
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2-3
Fils fa corsa di testa
Altro turno di battuta perfetto da parte di Arthur Fils, che quando non trova consistenza con la prima di servizio riesce comunque a conquistare il punto approfittando delle strappate di Alexander Zverev. Il n. 1 del mondo sta sbagliando qualcosa di troppo nei game in risposta.
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2-2
Regge l'equilibrio, Zverev non trema
Prosegue la situazione di equilibrio tra Arthur Fils e Alexander Zverev, che per altro sta dimostrando di reggere anche le mazzate da fondo campo del francese. Negli highlights finirà sicuramente la risposta di dritto lungolinea dell’allievo di Goran Ivanisevic, unico ’15’ lasciato per strada da ‘Sascha’.
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1-2
Fils va veloce e non concede nulla
Inizio di match davvero aggressivo di Arthur Fils, che al momento non sta concedendo un granché ad Alexander Zverev. Molto bene con la prima di servizio il francese, che – va detto – sta approfittando di qualche errore di troppo del n. 1 del mondo.
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1-1
Zverev risponde immediatamente
Arthur Fils gioca a tutto braccio nel tentativo di mettere subito pressione ad Alexander Zverev e – oltre a piazzare una grande contro-smorzata – costringe all’errore di dritto il suo avversario. ‘Sascha’ però sale di colpi al servizio e toglie le castagne dal fucoo, evitando di concedere palla break.
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0-1
Fils parte subito bene
Buonissimo inizio di match da parte di Arthur Fils, che raccoglie subito un paio di punti facili con la prima di servizio e manda fuori giri Alexander Zverev al termine di un lungo scambio. Un ’15’ lo lascia per strada, ma martella con il dritto e trova un vincente in cross.
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Si parte con Zverev-Fils!
Comincia ora il match tra Alexander Zverev e Arthur Fils. Al servizio parte il francese, che prova a contrastare il dominio perpetrato da ‘Sascha’ con il fondamentale di inizio gioco da quando il torneo ha preso il via.
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Fils e Zverev in campo
Hanno appena fatto il loro ingresso sul campo dell’Inalpi Arena di Torino Arthur Fils e Alexander Zverev, che si sfideranno nell’incontro valevole per la terza giornata del John McEnroe Group alle ATP Finals 2026. Ora il riscaldamento, poi si parte!
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L'editoriale del Direttore
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Amiche e amici di Ubitennis, buonasera e benvenute/i alla diretta LIVE del match che chiude la quinta giornata delle ATP Finals 2026. Uno di fronte all’altro ci saranno Arthur Fils e Alexander Zverev, protagonisti del John McEnroe Group. Se da una parte ‘Sascha’ è già certo del primo posto nel girone, il francese per passare come secondo dovrebbe vincere in due set. Al primo parziale lasciato per strada, Ben Shelton potrà già esultare per l’accesso in semifinale.
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