Non abbiamo paura di dirlo: un Alexander Zverev così rischia di essere il favorito in queste ATP Finals 2026. ‘Sascha’, dopo i successi contro Rafael Jodar al debutto e con Ben Shelton nella seconda giornata, si sbarazza in 6-4 7-6⁶ anche di Arthur Fils nell’incontro che pone fine alla quinta giornata a Torino. Il n. 1 del mondo non dà la sensazione di essere devastante al servizio come nelle precedenti uscite, anche per meriti del suo avversario che riesce a rispondere con una certa continuità. Sfrutta però l’unico blackout dell’allievo di Goran Ivanisevic nel primo parziale e nel secondo – nonostante un problema fisico palesato durante il tie-break – approfitta della confusione totale del transalpino. E se dovesse tornare alle percentuali di inizio torneo con il fondamentale di inizio gioco, può davvero pensare di arrivare a un possibile incrocio con Carlos Alcaraz – debilitato inevitabilmente dal problema alla gamba – con velleità importanti.

Alexander Zverev, grazie a questo successo, chiude il John McEnroe Group al primo posto da imbattuto e senza aver lasciato per strada neanche un set, offrendo una prova di forza non indifferente. Allo stesso tempo, già dopo il primo parziale, era certa l’eliminazione di Arthur Fils – che in ogni caso ha messo in campo nuovamente tutte le proprie potenzialità – a favore di Ben Shelton. Lo statunitense passa dunque come secondo e se la vedrà con Carlos Alcaraz, mentre ‘Sascha’ attende il vincente di Daniil Medvedev–Frances Tiafoe.

Zverev: “Dolore alla caviglia, ormai ci devo convivere”

Nell’intervista post match, a domanda precisa di Diego Nargiso in merito al problema avvertito durante il tie-break, Alexander Zverev ha risposto: “Purtroppo ho ricominciato a sentire dolore alla caviglia. Probabilmente continuerò a sentirla a tratti fino alla fine della mia carriera. Si tratta di un infortunio piuttosto serio che ho già subito. Farò tutto il possibile per non sentire dolore sabato, ma ormai è una cosa con cui devo convivere“.