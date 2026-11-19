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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 7 Arthur Fils 7 4 66 Statistiche e andamento

dal nostro inviato a Torino

Alexander Zverev fa sei su sei a Torino, domina il suo girone e vola in semifinale. Sei set giocati, sei set vinti ma anche sei palle break affrontate e sei palle break cancellate. Dominante al servizio e decisivo nei momenti cruciali – anche se contro Fils ha rischiato di portarsi da solo al terzo non sfruttando cinque match point – il tedesco ha accusato un problema alla caviglia nelle fasi finali del match, assicurando però tutti sulle sue condizioni al termine del match. Di seguito quanto riportato

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D. Come va la caviglia? Cosa dovrai fare per essere pronto per sabato?

ZVEREV: “Purtroppo la caviglia è un problema che probabilmente mi accompagnerà fino alla fine della mia carriera, per via dell’infortunio che ho subito quattro anni fa. Ogni tanto capita, non c’è un motivo particolare per cui succeda. Non c’è un movimento specifico che lo faccia riacutizzare, farò tutto il possibile con il fisioterapista e con il mio team per essere pronto e per giocare senza dolore sabato“.

D. Farai qualche esame medico o niente del genere?

ZVEREV: “No, so di cosa si tratta, non è niente di straordinario. È un tendine che passa sopra l’osso e si è spostato quando mi sono rotto i legamenti, è semplicemente così”.

D. Negli ultimi due anni hai in un certo senso sfruttato questo periodo dell’anno concentrandoti molto sulla stagione successiva e sul miglioramento. Lo fai ancora, o quella fase è ormai superata ora che sei il numero uno e hai vinto due Slam?

ZVEREV: “Il miglioramento non si ferma mai perché indovina un po’? Anche Jannik e Carlos cercheranno di migliorare e lo stesso faranno tutti gli altri. Anche la prossima generazione cercherà di migliorare. Guarda i primi otto o dieci giocatori presenti qui rispetto all’anno scorso: c’è stato praticamente un cambiamento a 360 gradi. Abbiamo quattro esordienti in queste Finals, tutti migliorano sempre e io continuerò a lavorare su diversi aspetti.

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Sono soddisfatto della direzione che sto prendendo e di come sta evolvendo il mio tennis. Sto diventando un giocatore aggressivo, quello che prende l’iniziativa. Penso che questa partita sia stato un ottimo esempio. Mi sembrava che da fondo le cose non stessero andando bene, ma ho continuato comunque a fare la stessa cosa. Ho continuato a essere quello aggressivo, senza indietreggiare e senza lasciargli forse la possibilità di giocare un po’ di più.

In allenamento continuo a tirare il dritto incrociato per ore e ore, ma credo che l’idea resti questa. Puoi tirare il dritto incrociato e limitarti a mettere la palla in campo oppure puoi farlo con l’idea di aggredire la palla più corta. Quindi è lo stesso esercizio, ma con intenzioni diverse. Questo modo di pensare è cambiato per me e nel mio team negli ultimi 12 mesi“.

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