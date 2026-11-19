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Le ATP Next Gen Finals 2026 previste dal 9 al 13 dicembre prossimi a Reggio Calabria vedono completarsi il campo di partecipazione con l’ottavo nome, quello di Pierluigi Basile. Nato nel 2007 a Martina Franca, Basile beneficia di una wild card della FITP: nel corso del 2026 Basile, partito dalla posizione numero 698, ha raggiunto due finali del circuito challenger, vincendo a Gubbio in luglio e perdendo in finale a Lesa in agosto. Attualmente è numero 500 del ranking.

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La sua unica apparizione in un torneo del circuito maggiore, peraltro nel tabellone delle qualificazioni, risale allo scorso maggio, quando agli Internazionali BNL d’Italia a Roma andò vicinissimo a superare Rinky Hijikata, numero 96 del ranking: 5-7 7-6(4) 7-6(4). Pierluigi Basile è il decimo atleta tricolore a partecipare alla manifestazione varata nel 2017, il quarto ad accedervi per invito dopo Gianluigi Quinzi nella prima edizione, l’italo-americano Liam Caruana nel 2018 e Jannik Sinner nel 2019, unico azzurro a risultare finora il vincitore finale.

Il campo di partecipazione è ora completo e comprende, dal primo classificato in poi, Martin Landaluce, che compie 21 anni il prossimo gennaio, Moise Kouame, classe 2009, Il nostro Federico Cinà e il giapponese Rei Sakamoto. Abbiamo poi Darwin Blanch, Jan Kumstat e Joel Schwärzler, per finire con Felix Balshaw, Nikolai Budkov-Kjaer e Diego Dedura-Palomero come alternate.

Il torneo si svolgerà al PalaCalafiore nel capoluogo della regione calabrese con gli incontri di Round Robin dal 9 all’11, semifinali il giorno 12 e finale il giorno 13, non prima delle 17.

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