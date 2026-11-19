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ATP Finals Finale Flavio Cobolli 6 6 0 Frances Tiafoe 8 7 6 Statistiche e andamento

Flavio Cobolli ha fatto sognare, ha fatto immaginare grandi cose, anche semplicemente qualificandosi alle ATP Finals. Ma la strada si è rivelata più tortuosa del previsto, contro Medvedev prima e contro Tiafoe poi, con un brutto crollo nel secondo set. Ciononostante rimane una stagione da incorniciare e ricordare a lungo, che il romano andrà a concludere con la sua amata Davis. Dopo aver sfiorato il cielo con un dito e dato grandi speranze a tutta Italia, come celebrato anche dai vari giornali all’indomani della sconfitta contro l’americano.

Riccardo Crivelli su La Gazzetta dello Sport: “Crollo Cobolli, nebbia dentro e fuori”

“Nebbia. Fuori dal palazzetto, una bruma autunnale da film dell’orrore“, commenta Riccardo Crivelli su La Gazzetta dello Sport, “dentro, nel gioco e nelle fibre di Cobolli, incenerito dalla tensione e dalle occasioni mancate nel primo set, fino agli incubi di un finale sanguinoso in cui la rassegnazione piega ogni speranza di risalita. Flavio perde con Tiafoe anche la seconda partita del round robin e per effetto della vittoria pomeridiana di Alcaraz abbandona pure il sogno di qualificarsi alle semifinali, traguardo che soltanto Sinner, nella storia delle Finals, è riuscito a raggiungere tra i sei italiani capaci di agguantare il torneo dei Maestri. Già, proprio quel Sinner che con i suoi ripetuti e giganteschi trionfi dispensa serenità e toglie pressione agli altri della compagnia tricolore, almeno secondo l’interpretazione di Cobbo“.