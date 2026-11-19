#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals Finale Flavio Cobolli 6 6 0 Frances Tiafoe 8 7 6 Statistiche e andamento

Aggiornamento 19:05: la FITP ha reso ufficiale quella che era solo un’indiscrezione.

Pubblicità

Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori rappresenteranno l’Italia alla Davis Cup by Generali – Final 8 🇮🇹



Appuntamento a Bologna dal 24 al 29 novembre 💪 pic.twitter.com/Q6aHLGrCGK — FITP (@federtennis) November 19, 2026

Mentre le ATP Finals entrano nel vivo, il focus inizia a dividersi tra Torino e Bologna, dove la prossima settimana andrà in scena la Final Eight di Coppa Davis.

Dopo le pre-convocazioni diramate a fine ottobre, Filippo Volandri è chiamato alle scelte definitive entro lunedì 23 novembre. E le indiscrezioni delle ultime ore, rilanciate dalla Gazzetta dello Sport, parlano di importanti cambiamenti nella formazione.

Su tutti, la carta non troppo a sorpresa del capitano azzurro dovrebbe essere Matteo Berrettini, che prenderebbe il posto di Simone Bolelli. Il romano, dunque, andrebbe a completare la cinquina insieme a Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Andrea Vavassori. Una decisione che sconfesserebbe uno dei dogmi di Volandri, ovvero l’avere a disposizione due doppisti.

Coppa Davis: la scelta di Berrettini e le condizioni da valutare

Come aveva anticipato anche il direttore Ubaldo Scanagatta nel suo editoriale, pensare di privarsi di Berrettini in una competizione come la Coppa Davis, dove a fare la differenza non è solamente il tennis, ma anche il cuore e l’attaccamento, è francamente poco ipotizzabile. E il nome che ha fatto come possibile escluso è proprio quello di Bolelli. Perché nelle logiche di squadra sono molti gli aspetti da tenere a mente. Come, ad esempio, il possibile impiego di Matteo. Se chiamato in causa, l’ex numero 6 del mondo può ricoprire anche il ruolo di doppista. Con Vavassori ha disputato il Masters 1000 di Montecarlo, dove, dopo aver battuto de Minaur e Norrie, si sono arresi a Heliovaara e Patten. Certo, l’esperienza non sarà quella del sodalizio tra Andrea e Bolelli, che terminerà a fine 2026, ma l’aver già fatto coppia può aiutare. A incidere è pure una forma non perfetta di Simone.

Pubblicità

È logico che Berrettini sarà protagonista anche del ballottaggio per il singolare. Attualmente i primi due singolaristi sarebbero Cobolli e Musetti. Tuttavia, saranno da verificare le loro condizioni e l’adattamento di tutti alla velocità dei campi di Bologna. Intanto, come si è visto in questi giorni a Torino, il problema al braccio che ha costretto Matteo al forfait per gli ottavi del Rolex Paris Masters è superato. Più defilato nelle gerarchie è Darderi, che con il cemento indoor non ha ancora trovato il feeling necessario.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›