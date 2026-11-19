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ATP Finals Finale Flavio Cobolli 6 6 0 Frances Tiafoe 8 7 6 Statistiche e andamento

Chi segue con passione il tennis si imbatte costantemente in due graduatorie parallele che possono generare un po’ di confusione: la Classifica ATP (o Ranking ATP) e la Race to Turin, che per il 2027 è già iniziata con il torneo ATP 250 di Stoccolma. La corsa sarà lunghissima ma gli azzurri, che per diversi motivi nonhanno avuto gloria nell’edizione 2026, sono già proiettati all’anno prossimo. Lo scopo di questo articolo è fare finalmente chiarezza tra i due sistemi, spiegando nel dettaglio come vengono calcolati e aggiornati i punti, quali esigenze diverse soddisfano le due classifiche e quali sono i criteri esatti che consentono ai tennisti di conquistare uno degli 8 preziosi pass per le Nitto ATP Finals di Torino, sia nel tabellone di singolare sia in quello di doppio.

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