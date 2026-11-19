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“Se io fossi” immagina, tra il (poco) serio e il faceto, cosa si nasconde nelle menti dei protagonisti del tennis. Che cosa potrebbero pensare ma non direbbero mai nelle conferenze stampa, da sempre teatro del banale virgolettato, senza filtri e con molta – forse troppa… – fantasia. Un viaggio onirico e paradossale nel subconscio dei campioni, per scoprire veramente il Super-io lentigginoso di Jannik Sinner e l’Es canotta e baffetti di Carlos Alcaraz, sempre all’insegna dell’ironia e della leggerezza.

Se io fossi Alexander Bublik, inutile negarlo, in più di un’occasione guarderei la bacheca non dico di Roger, Rafa o Novak, ma anche solo quelle di Jannik e Carlos, e tirerei un gran sospiro, a metà tra il rimorso e il rimpianto. Penserei a quella volta che a Toronto mi sono esibito in quello smash di manico contro Sonego, perdendo un punto fatto per che cosa? Oppure cercherei di non dare di matto come ho fatto a Shanghai contro Nakashima, povero frigorifero…, o come quella volta a Montpellier con Barrère, quando dopo aver polverizzato la racchetta appena subito il bagel ne ho estratta una seconda e poi una terza e… Di sicuro non rifarei tutti quei tweener e tutte quelle ridicole battute da sotto, lasciandole all’amico Moutet. Non seguirei più l’esempio di Safin, Kyrgios, Ivanisevic e Gulbis, solo per citare i massimi esponenti della mia vecchia, maledetta, Scuola della Follia.