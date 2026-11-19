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ATP Finals Finale Ben Shelton 4 7 7 Rafael Jodar 10 68 5 Statistiche e andamento

Due set point fronteggiati nel primo set, un break non mantenuto sino alla fine nel secondo. Con la sua arma migliore, il servizio, maggior pazienza negli scambi da fondocampo e più cinismo del suo avversario, Ben Shelton è però riuscito a prevalere su Rafael Jodar in due set tirati. Ai gironi delle Nitto ATP Finals, nel primo confronto con lo spagnolo, il mancino americano ha conquistato la sua seconda vittoria a Torino dopo il successo su Arthur Fils. Proprio il francese questa sera potrebbe sbarrargli la porta delle semifinali, nel caso sconfiggesse Alexander Zverev in due set. Prima di scoprire quali saranno le sorti del gruppo McEnroe, lo statunitense è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito, le sue dichiarazioni.

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Shelton: “Guarderò Zverev-Fils. Su questo campo è difficile trovare un equilibrio”

“È stata una partita dura, una bella battaglia. Ho molto rispetto per Rafa e per il modo in cui gioca. Era la prima volta che giocavamo uno contro l’altro, ma ho visto molte delle sue partite quest’anno e penso che sia un giocatore davvero impressionante. Non è stato facile, è stata una partita molto fisica con tanti scambi lunghi. Sono felice di essere riuscito a spuntarla”.

“Se ho parlato con Fils? Ovviamente lascerò che faccia la sua partita”, ha detto Shelton in risposta a una domanda di Ubitennis. “Ci siamo visti in palestra e mi ha detto: ‘Me la stai rendendo difficile’. Stasera guarderò la partita. Ovviamente rimane un grande amico in ogni caso. La vita va avanti. Ma sarò entusiasta di guardare il match, penso che sia un grande incontro tra due ragazzi che stanno giocando bene e che in passato hanno già dato vita a partite di altissima qualità. Non vedo l’ora di mettermi comodo e guardarla”.

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“Servire è molto più facile. Penso che qui tutti battano piuttosto bene e in modo molto efficace. Non c’è vento, ci sono molti meno elementi esterni da gestire e l’impatto con la palla è più pulito. Allo stesso tempo, però, qui a Torino c’è una leggera altitudine che fa la differenza, oltre a un campo veloce. Quindi, devi davvero spingere al massimo ogni colpo, altrimenti la palla ti scappa via. È un equilibrio difficile tra il cercare di giocare con controllo senza fare errori e l’impegnarsi a non esagerare. Se non lo fai è impossibile tenere la palla in campo. È qualcosa a cui bisogna abituarsi. Non è un torneo in cui arrivi e ti senti subito super a tuo agio. Di certo a me non è successo l’anno scorso. Penso che ci voglia tempo per imparare a giocare qui, come su ogni superficie e in ogni torneo, e alcuni campi si adattano meglio a certi giocatori invece che ad altri. Per quanto mi riguarda, sto imparando a mettere più risposte in campo con costanza e a commettere meno errori”.

Shelton: “Tutti sanno che ho un gran servizio. Se però l’avversario…”

“Anche se il punteggio era tirato, oggi mi stavo divertendo moltissimo in campo. Mi stavo godendo quel tie-break perché entrambi continuavamo a tirar fuori colpi decisivi nei momenti chiave, mantenendo i nervi saldi. In quei frangenti vuoi essere rilassato per poter eseguire i colpi al meglio. Devi riuscire a sbracciare liberamente e giocare in modo aggressivo per vincere nei momenti importanti su un campo come questo. Penso che quella fosse un po’ la mentalità con cui sono entrato in campo: che questa fosse l’ultima partita dell’anno o meno, volevo solo divertirmi”.

“Sto cercando di essere intelligente nelle decisioni che prendo”, ha dichiarato Shelton in risposta a una domanda di Ubitennis. “Gioco comunque in modo molto aggressivo. Faccio attenzione soprattutto al gioco di gambe e cerco di colpire la palla in anticipo. Penso che quando riesco a vincere gli scambi lunghi e a venirne fuori senza prendere decisioni sbagliate o commettere errori gratuiti, è lì che gli avversari faticano di più contro di me. Quando scendo in campo tutti sanno che ho un gran servizio. Ma se gli avversari pensano: ‘Ok, devo solo rimettere in campo qualche palla e poi Ben sbaglierà’, per loro diventa molto più facile prendere il sopravvento e sentirsi a proprio agio nello scambio. Quando invece l’avversario sente di dover fare qualcosa di speciale per battermi, con il modo in cui riesco a muovermi e coprire il campo ora — che è molto meglio rispetto a prima —, per lui diventa più difficile trovare soluzioni. Cerco quindi di rimanere fedele alla mia identità, giocare in modo aggressivo e andare a rete quando posso. Tutto questo senza crollare da fondocampo”.

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Shelton: “Quando rispondo non penso più: ‘Speriamo di mettere la palla in campo’”

“Penso che per me stia diventando sempre più chiaro il modo in cui devo giocare in risposta. Molti di questi ragazzi sono bravissimi a spingere da una posizione di vantaggio. Per riuscire a strappargli il servizio non basta cercare di rimettere la palla in campo ogni volta. Conta quanti danni riesci a fare, se riesci a prendere l’iniziativa e a chiudere il punto. Credo che il motivo per cui quest’anno sono migliorato in risposta sia proprio questa mentalità aggressiva. Quando vado a rispondere su una palla break non penso: ‘Speriamo di metterla in campo e che lui sbagli’”.

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“Rafa? L’ho visto per tutto l’anno: secondo me è uno dei migliori ribattitori del circuito. Sa gestire la velocità da entrambi i lati; io servivo a 200 km/h al corpo e lui oggi me la rimetteva tra i piedi. Ha sicuramente una delle risposte sulla seconda di servizio più aggressive del Tour. Quando gli avversari non giocano una seconda aggressiva, lui gliela fa pagare quasi sempre, mettendo la palla negli angoli o con grande profondità. Dunque, fa moltissimi break. Penso che sia uno dei suoi punti di forza maggiori: rende il turno di battuta dell’avversario duro e stressante, perché sai che non è lì solo per rimettere la palla in gioco e correre. È lì per prendere l’iniziativa”.

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