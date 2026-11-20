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ATP Finals · Semifinale 1° set Carlos Alcaraz 3 Ben Shelton 4 Statistiche e andamento

Carlos Alcaraz e Ben Shelton tornano ad affrontarsi il 21 novembre in semifinale alle Nitto ATP Finals di Torino. Quella tra il numero 3 e il numero 4 del mondo è diventata in pochissimo tempo una delle rivalità più ricorrenti del circuito, essendo i due pronti a scendere in campo per la terza volta nel giro di dieci settimane. Un incrocio tra due top 5 pronti a darsi battaglia per staccare il pass per la finale di domenica. Alcaraz va a caccia della sua seconda finale consecutiva all’Inalpi Arena, dopo aver mostrato un ottimo livello di gioco. Eppure, sul match aleggia un punto interrogativo legato proprio alle condizioni fisiche dello spagnolo, sceso in campo contro Flavio Cobolli con una fasciatura alla coscia sinistra, poco sopra al ginocchio.

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Alcaraz favorito, ma Shelton può sorprendere

Il bilancio degli scontri diretti sorride nettamente al sette volte campione Slam, che conduce per 4-1. Tuttavia, la storia recente racconta di un confronto molto più equilibrato di quanto dicano i freddi numeri. Nelle ultime uscite Shelton è stato uno dei pochi giocatori del circuito capaci di mettere davvero alle corde Alcaraz. Nei quarti di finale degli US Open, l’americano ha firmato l’impresa imponendosi al termine di un’epica battaglia al quinto set. Lo spagnolo si è poi preso la rivincita nella finale del Masters 1000 di Parigi, vincendo in due set ma faticando per chiudere 7-6(5) 7-5. Sebbene lo spagnolo esprima probabilmente il suo miglior tennis sulla terra battuta, il suo stato di forma sul cemento indoor è strepitoso. È attualmente reduce da una striscia aperta di 12 vittorie consecutive su questa superficie.

Sul piano tecnico, la sfida promette spettacolo per il contrasto tra le armi dei due contendenti. I campi indoor dell’Inalpi Arena, particolarmente rapidi in questa edizione, esaltano il servizio esplosivo di Shelton, permettendogli di accumulare ritmo e fiducia per poi aggredire in risposta. Dall’altra parte della rete, però, l’americano troverà uno dei migliori ribattitori al mondo, favorito sulla carta. Il vero ago della bilancia sarà la tenuta fisica di Alcaraz. Lo spagnolo ha accusato un problema al bicipite femorale durante il secondo match del girone. Pur avendo vinto agilmente contro Cobolli, è sceso in campo con la fasciatura, mostrando movimenti a tratti leggermente frenati. Con il pubblico pronto a riempire gli spalti per l’ultimo grande appuntamento dell’anno, Shelton dovrà giocare al massimo delle proprie possibilità per avere una chance di sovvertire i pronostici e accedere alla finale.

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Il cammino verso la semifinale

Carlos Alcaraz arriva all’appuntamento da autentico dominatore del proprio girone, chiuso con un percorso netto di tre vittorie su tre. Nell’ultimo match del round robin, lo spagnolo ha liquidato l’azzurro Flavio Cobolli con un perentorio 6-4 6-1 in appena 65 minuti. Nonostante le preoccupazioni alla vigilia per un fastidio alla parte superiore della gamba sinistra, il numero tre del mondo ha piazzato il break già nel game d’apertura senza più voltarsi indietro. I numeri della sua settimana torinese sono impressionanti: non ha ancora perso un set né ceduto un solo turno di battuta, concedendo appena tre palle break nell’arco di tutti e tre gli incontri disputati nella fase a gironi.

Per Ben Shelton si tratta invece di un traguardo storico: è la sua prima semifinale in carriera alle ATP Finals. Lo statunitense ha costruito la qualificazione superando Rafael Jodar per 7-6(8) 7-5, al termine di una sfida lottata in cui ha dovuto annullare due set point nel tie-break d’apertura prima di respingere il tentativo di rimonta dell’avversario nel secondo parziale. La certezza matematica del passaggio del turno è poi arrivata in serata, grazie al successo in due set di Alexander Zverev su Arthur Fils.

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Quando e dove vedere la partita

La semifinale tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton si giocherà sabato 21 novembre all’Inalpi Arena di Torino, con inizio programmato non prima delle ore 14:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e sarà visibile in streaming sulle piattaforme NOW e Tennis TV.

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