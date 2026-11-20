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ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Flavio Cobolli 6 4 1 Statistiche e andamento

Senza voler scadere nella retorica a tutti i costi ma ci sono partite che si vincono due volte, la prima sul campo, la seconda quando ci si accorge che il proprio corpo ha risposto esattamente come si sperava. Carlos Alcaraz lascia il campo dopo il 6-4 6-1 rifilato a Flavio Cobolli con una certezza in più e qualche preoccupazione in meno. Non tanto per il risultato, che con il primo posto nel girone già assicurato aveva un peso relativo, quanto per le sensazioni ritrovate dopo una giornata trascorsa tra esami medici, trattamenti e riposo. Lo spagnolo aveva bisogno di capire fino a che punto potesse fidarsi del proprio fisico, senza correre rischi inutili alla vigilia della semifinale contro Ben Shelton. La risposta, almeno per il momento, è incoraggiante; ma se sul campo Carlos sembra aver ritrovato tutte le proprie sicurezze, davanti ai microfoni preferisce mantenere un certo mistero sulla natura del problema fisico. E tra una battuta sulle diagnosi formulate dalla stampa e una riflessione sui rischi che ogni atleta deve affrontare, trova anche il tempo per dedicare parole bellissime all’amico Flavio, con il quale è cresciuto condividendo sogni e tornei giovanili.

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Alcaraz: “Era una partita per capire come avrebbe reagito il mio corpo”

La prima domanda riguarda inevitabilmente le sue condizioni fisiche. Dopo i fastidi accusati nella precedente partita, Alcaraz si era sottoposto ad alcuni esami, rinunciando all’allenamento del giorno successivo. Una decisione presa insieme al suo staff, nella consapevolezza che il finale di stagione richieda anche una gestione particolarmente attenta delle energie.

“Ieri è stata una giornata davvero importante per me. Sto cercando di imparare da questi momenti, di conoscermi meglio. Sono situazioni che ti aiutano a capire tante cose di te stesso. Dopo quello che avevo sentito nella partita precedente, abbiamo fatto degli esami e deciso di non allenarci. Abbiamo passeggiato, ci siamo rilassati e ho fatto trattamenti con il fisioterapista sia al mattino sia al pomeriggio. Anche questa mattina siamo stati molto attenti a tutto quello che potevamo fare per arrivare pronto alla partita”.

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Il match contro Cobolli, con la qualificazione già acquisita e il primo posto nel girone assicurato, è diventato così qualcosa di diverso da una semplice sfida di tennis.

“Oggi era una partita molto importante perché dovevamo mettermi alla prova. Volevamo capire come avrebbe reagito il mio corpo dopo i trattamenti e il riposo di ieri. Mi sono sentito bene. Ho cercato di non chiedere troppo a me stesso dal punto di vista fisico, ma di giocare in maniera aggressiva, colpendo forte e credo di esserci riuscito”.

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Una scelta tattica che ha finito per funzionare anche meglio del previsto. Meno rincorse esasperate, meno sollecitazioni fisiche e una maggiore ricerca del colpo risolutivo.

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“Abbiamo cercato di non fare follie, di non andare su tutte le palle sulle quali normalmente sarei arrivato, di non spingermi al massimo fisicamente. Ho cercato di essere più aggressivo del solito e di colpire ancora più forte. Su questi campi è un po’ più facile farlo. Oggi avevo quella sensazione incredibile per cui qualsiasi cosa facessi riusciva bene, come se non potessi sbagliare una palla. Sono davvero contento di come ho giocato, anche se si può sempre fare qualcosa meglio”.

Il problema fisico resta un mistero: “La diagnosi? Lascio a voi le speculazioni”

Se le sensazioni sono positive, non altrettanto chiara è la natura del problema che ha costretto Alcaraz a sottoporsi agli accertamenti. Interrogato direttamente su cosa abbiano evidenziato gli esami e sui rischi di affrontare due eventuali partite consecutive ad altissima intensità, lo spagnolo sceglie una risposta ironica, senza rinunciare a una certa prudenza.

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“La prima cosa è che non vi dirò che cosa ho. Credo che ci siate già voi a speculare abbastanza! Ho letto tante cose, che mi sarei ritirato, che non avrei giocato, che invece sarei sceso in campo. A questo punto lascio a voi la scelta della diagnosi”.

Lo dice col sorriso sulle labbra. Poi, però, il tono torna serio.

“Il rischio esiste sempre. Che tu abbia avuto un problema fisico oppure arrivi perfettamente fresco, quando giochi partite di questa intensità c’è sempre il rischio di farti male. Non voglio ingannarvi. Vedremo domani come starò. Voglio affrontare tutto giorno dopo giorno, ma sono fiducioso che andrà bene”.

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All’orizzonte c’è Ben Shelton, avversario in semifinale, un giocatore che Alcaraz considera tra i più difficili da affrontare nel circuito.

“Sono davvero felice di aver raggiunto la semifinale senza perdere una partita. Ci arrivo con molta fiducia. Shelton è una delle sfide più difficili che possiamo trovare nel tennis di oggi. Gioca un tennis straordinario, molto potente. Ci siamo già affrontati in alcune battaglie negli ultimi due o tre mesi e non vedo l’ora di giocare nuovamente contro di lui”.

L’obiettivo, insomma, è recuperare nel miglior modo possibile e presentarsi in campo senza risparmiare energie.

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“Domani dovrò dare tutto, con fiducia. Vedremo come mi sveglierò e come il corpo avrà reagito ai trattamenti. Insieme alla mia squadra faremo tutto quello che possiamo per recuperare al meglio”.

Le belle parole per Cobolli: “Siamo cresciuti insieme, sarò sempre qui per lui”

C’è però un momento della conferenza stampa in cui Alcaraz lascia da parte condizioni fisiche, tattica e prossimi avversari. È quando gli viene chiesto cosa abbia detto a Flavio Cobolli al termine della partita, durante il lungo e affettuoso scambio di parole a rete.

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La risposta racconta un rapporto che viene da lontano, da quando entrambi erano ragazzini e condividevano i tornei giovanili, molto prima di ritrovarsi sul palcoscenico delle ATP Finals.

“Gli ho detto che merita davvero di essere qui. Questa è la prima cosa. Credo che tutti debbano riconoscergli il merito di essersi qualificato per questo torneo. Ha fatto una grande stagione e sono davvero felice di vederlo ottenere successi, grandi risultati e arrivare in fondo ai tornei”.

“Abbiamo vissuto tanti bei momenti insieme. Siamo cresciuti giocando i tornei juniores, gli Under 14, gli Under 16. Vedere dove siamo arrivati oggi e poter vivere questa esperienza insieme è una sensazione bellissima per me”.

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Alcaraz conosce bene anche le difficoltà che accompagnano un esordio in una manifestazione nella quale ogni partita mette di fronte ai migliori giocatori del mondo. Per questo invita a non giudicare troppo severamente l’esperienza torinese del romano.

“Era la sua prima volta qui e si è visto che era un po’ nervoso, ma è assolutamente normale. Sono sicuro che imparerà tantissimo da questa parte finale della stagione e da questo torneo. Mentalmente crescerà moltissimo, ne sono convinto”.

Poi arriva la parte più personale, quella che va oltre il tennis e forse vale più di qualsiasi valutazione tecnica.

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“Io sono qui per lui. Qualsiasi cosa gli serva, se vorrà parlare o avrà bisogno di qualcosa, sarò sempre disponibile. È un grande amico, una persona splendida, così come lo sono la sua famiglia e il suo team. In futuro vedremo ancora tanto di Flavio Cobolli. Ne sono assolutamente sicuro”.

Verso la Coppa Davis: “Abbiamo una squadra molto forte, ma penso soltanto a domani”

Il calendario, intanto, non concede tregua. Dopo Torino arriverà la Coppa Davis, con la possibilità di dover affrontare una sequenza di incontri particolarmente impegnativa. Ma Alcaraz, anche in questo caso, evita di guardare troppo avanti.

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“Voglio procedere giorno dopo giorno. Prima devo fare tutto il possibile per essere pronto alla semifinale. Poi vedremo: se vincerò ci sarà la finale, altrimenti andrò in Coppa Davis e continuerò a recuperare. Voglio capire come starò domani mattina e poi come reagirà il mio corpo nella prossima settimana”.

Sulle possibilità della Spagna, invece, non nasconde l’ottimismo, pur sottolineando il peso che il doppio può avere in una competizione con questa formula.

“Credo che abbiamo una squadra davvero forte, con Jodar, con me e con Marcel nel doppio. In Coppa Davis il doppio è importantissimo. Ci sono nazionali che possono contare su coppie molto solide e in singolare può succedere qualsiasi cosa. Basta pensare alla Germania, con Zverev, Krawietz e Puetz. Ci sono tante squadre forti, ma ho molta fiducia in noi”.

Un riscaldamento diverso: “I programmi sono fatti per essere cambiati”

Tra le curiosità emerse in conferenza stampa c’è anche una modifica dell’ultimo momento alla preparazione della partita. Alcaraz avrebbe dovuto effettuare il consueto riscaldamento alle 10:45, ma ha scelto di posticiparlo fino a circa 45 minuti prima dell’ingresso in campo.

“Eravamo arrivati all’orario previsto per riscaldarci, ma alla fine i programmi sono fatti per essere cambiati. Abbiamo deciso di modificare la routine. Era una cosa che volevamo provare da tempo: riscaldarci e andare direttamente in campo. Ti permette anche di risparmiare tempo al circolo e, in certe occasioni, di non doverti svegliare troppo presto. Credo che lo rifaremo, visto che è andata abbastanza bene”.

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