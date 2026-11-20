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Si chiude la fase a gironi delle Nitto ATP Finals di Torino e il Gruppo Mark Woodforde emette i suoi verdetti in vista delle semifinali, al via sabato 21 novembre, sul cemento dell’Inalpi Arena. A staccare il pass per il penultimo atto del torneo sono Christian Harrison e Neal Skupski insieme ai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Mentre salutano la competizione Simone Bolelli e Andrea Vavassori, così come Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Nell’ultima giornata del round robin, la coppia numero 2 del seeding ha vinto lo scontro diretto per il secondo posto. I tedeschi hanno, invece, confermato la vetta del raggruppamento battendo gli azzurri. Sabato Harrison e Skupski torneranno subito in campo per giocarsi l’accesso alla finale contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

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[7] T. Puez/K. Krawietz b. [5] A. Vavassori/S. Bolelli 6-7(4) 7-6(3) 10-7

Per Simone Bolelli e Andrea Vavassori l’uscita di scena avviene senza vittorie, al termine di quella che rappresenta la loro ultima partita insieme, visto che nel 2027 le loro strade si divideranno e che Bolelli non parteciperà alle finali di Coppa Davis. Già certi dell’eliminazione dopo le due sconfitte rimediate nei primi incontri, i due azzurri – alla terza partecipazione consecutiva alle Finals – hanno cercato fino all’ultimo di chiudere la loro “last dance” con un successo. Eppure si sono arresi a Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 6-7 7-6 10-7. È stato il match tie-break a decidere una sfida rimasta in totale equilibrio fino all’ultimo punto.

[2] C. Harrison/N. Skupski b. [3] M. Granollers/H. Zeballos 7-6(5) 6-4

Nell’unico match del girone davvero decisivo, Christian Harrison e Neal Skupski hanno invece piegato Marcel Granollers e Horacio Zeballos per 7-6(5) 6-4. Rimangono vive le speranze di completare una tripletta di Big Titles nel 2026 dopo i trionfi all’Australian Open e allo US Open nella loro prima stagione insieme. A fare la differenza a Torino è stato soprattutto il rendimento al servizio della coppia americano-britannica. I due sono stati capaci di portare a casa la maggior parte dei punti (85%) con la prima e di strappare l’unico break dell’intero incontro sul 4-4 del secondo set. Per lo statunitense si tratta della prima semifinale in carriera alle ATP Finals, centrata esattamente nove anni dopo quella raggiunta dal fratello Ryan insieme a Michael Venus. Skupski, invece, ritrova il penultimo atto a Torino per la terza volta, dopo le esperienze del 2022 con Wesley Koolhof e del 2025 con Joe Salisbury.

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