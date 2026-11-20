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dal nostro inviato a Torino

Termina con una sconfitta al super tie-break la grande partnership tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno regalato tanti successi in doppio all’Italia del tennis e forse sognavano una conclusione in Coppa Davis, indossando per la prima volta quella maglia che, in passato, non hanno potuto vestire principalmente per meriti dei loro compagni. “Sono dispiaciuto, ma è una scelta che ci può stare”, commenta un tutto sommato sereno Bolelli. Di seguito le parole della coppia azzurra nella loro ultima conferenza stampa insieme.

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Ubaldo Scanagatta, Ubitennis: Andrea, vorrei che ci parlassi di questo torneo e di quali erano le vostre aspettative. Da Simone invece vorrei sapere qualcosa sulla Coppa Davis, che reazione hai avuto alla comunicazione di Volandri, se te lo aspettavi oppure no…

Vavassori: “Non si può dire che ci aspettassimo tre sconfitte, avevamo sicuramente altri obiettivi, ma questo è lo sport. Abbiamo avuto un girone fortissimo con coppie fortissime, tanti campioni Slam. Abbiamo giocato la miglior partita delle tre, abbiamo avuto chance. Il campo devo dire che è velocissimo, è molto difficile rispondere e per noi che siamo due giocatori con il rovescio a una mano non è facile, abbiamo bisogno di un pochino più di tempo. Peccato perché meritavamo magari di vincere questa partita qui e di chiudere con una vittoria. Loro forse sono la coppia più in forma del momento, Puetz era all’ultima partita con Krawietz ed è un giocatore formidabile. Cosa ci è mancato? Due punti! Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere le Finals due set su tre, così come le Olimpiadi. C’è il tempo per poterlo fare, si potrebbe iniziare un pochino prima per far vedere un po’ più di tennis al pubblico, anche perché i biglietti costano cari. Due set magari durano un’ora e un quarto, invece con un terzo set si potrebbe anche giocare due ore”.

Bolelli: “Sicuramente sono dispiaciuto, ma sono anche consapevole che ci sono tanti giocatori giovani e forti che meritano il posto. Siamo in tanti per cinque posti, quindi qualcuno deve rimanere fuori: questa volta è toccato a me, ma non l’ho presa male. Ho parlato giovedì con Volandri, mi ha spiegato la sua idea. Ci sarà la delusione per non poter stare lì con i ragazzi, ma è una decisione che ci può stare. Abbiamo Darderi che è 20 del mondo, Berrettini che è l’uomo Davis, Cobolli, Vavassori stesso… non c’è astio, non c’è arrabbiatura per questa esclusione che fa parte del gioco e della Davis. Fino all’ultimo non si sa, dipende se il capitano vuole portare una coppia o un 4+1. Nella mia testa non ho il posto assicurato perché ho una buona classifica in doppio, le convocazioni possono cambiare fino all’ultimo. C’è assoluta serenità”.

Ubaldo Scanagatta, Ubitennis: Secondo voi, se aveste vinto le prime due partite qua pensi che la telefonata di Volandri non sarebbe arrivata?

Bolelli: “Può essere, ci può anche stare. Non so se il capitano prima aveva già la sua idea o magari le prime due partite gli hanno lasciato un po’ di dubbio, questo andrebbe chiesto a lui. Può essere“.

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Giovanni Pelazzo, Ubitennis: Andrea, in ottica Davis hai qualche preferenza per il tuo eventuale compagno di doppio?

Vavassori: “È una notizia fresca anche per me. Io sono a disposizione della squadra, le scelte le farà il capitano e vedremo chi deciderà lui di mettere in campo. Noi possiamo esprimere un parere, ma siamo comunque a disposizione. L’anno scorso con Simone eravamo lì sempre pronti a giocare, ma Cobolli ha vinto due partite sul filo di lana”.

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