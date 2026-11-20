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ATP Finals ore 14:00 Carlos Alcaraz 3 Flavio Cobolli 6 Statistiche e andamento

Settimana senza un attimo di tregua per le vie di Torino. Il torneo dei maestri si avvia verso le fasi finali, e dopo la certificata qualificazione di Carlitos Alcaraz, Sascha Zverev e Ben Shelton alle semifinali, manca un solo slot disponibile ancora da occupare, che verrà conteso da Daniil Medvedev e Frances Tiafoe in uno scontro diretto che vale oro. Flavio Cobolli, invece, ha sofferto parecchio in queste Finals casalinghe, che dovevano coronare la sua splendida stagione, ma dove non è mai riuscito ad accendersi davvero, a causa di una condizione fisica non eccellente – per via di un infortunio che si trascina dietro – e del grande peso delle aspettative, della pressione ereditata dall’assenza di Jannik Sinner, che Flavio non è riuscito a reggere, uscendo emotivamente dilaniato dal match con Tiafoe, che lo ha aritmeticamente tagliato fuori dalla corsa per le semifinali.

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Cobolli, nulla da perdere

Carlitos Alcaraz e l’azzurro, giungono all’ultimo incontro del Round Robin con sentimenti opposti. Da una parte lo spagnolo, già qualificato, ma in apprensione per l’intenso fastidio alla coscia sinistra che lo ha portato ad effettuare una risonanza magnetica nella giornata di giovedì, annullando anche gli allenamenti programmati. Il 7 volte Slam, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, avrebbe comunque scelto di scendere in campo contro il capitolino, testando la propria condizione, per poi trarre delle conclusioni in un secondo momento. Cobolli, invece, affronterà l’ex numero uno del mondo a viso aperto. Non ha nulla da perdere, essendo già matematicamente eliminato, e come egli stesso ha affermato, scenderà in campo contro l’alieno di Murcia per rendere omaggio a questa favolosa annata 2026, con la speranza di restituire al pubblico quel brio che non è riuscito a creare nei giorni precedenti tra gli spalti dell’Inalpi Arena.

Punti e denaro. Motivazioni sufficienti

Tra incognite fisiche e poche motivazioni per rischiare – con una Coppa Davis ancora da disputare -, non sembrano esserci poi grandi presupposti per un match indimenticabile, eppure questo tete a tete tra Cobolli e Alcaraz non è affatto da sottovalutare. In primis, quest’ultimo scontro del Round Robin mette in palio 200 comodissimi punti ATP, oltre ad una cifra pari a 405 mila dollari in caso di vittoria, che Flavio non ha ancora incassato in virtù delle due sconfitte rimediate contro Meddy e BigFoe. Ci sono ancora dei validissimi motivi per dare tutto, e inoltre, essendosi ormai liberato di quell’enorme pressione, riusciremo forse a intravedere l’inedita versione dell’azzurro, pimpante e sprezzante del pericolo.

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Se anche Carlitos si sentirà a proprio agio, senza avvertire particolare dolore alla coscia, allora si assisterà ad un vis a vis entusiasmante, come lo è stato quello tra Sascha Zverev e Arthur Fils, certo di esser tagliato fuori dalle Finals dopo aver perso il primo set. L’azzurro, in svantaggio per 2-0 nei precedenti con il fenomeno di Murcia, giocherà anche per rompere questo tabù, e battere per la prima volta in carriera il 7 volte Slam.

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