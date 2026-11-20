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ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Flavio Cobolli 6 4 1 Statistiche e andamento

Sei set giocati, sei set persi. Termina qui l’avventura di Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals. All’Inalpi Arena di Torino, dopo le sconfitte contro Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, il romano è stato schiacciato da una versione scintillante di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, ottenuto il break in apertura, ha proseguito liscio fino al successo, dilagando sia al servizio che in risposta. Nonostante sia riuscito a raccogliere solamente cinque giochi in quest’ultimo impegno, Flavio si è detto orgoglioso del suo torneo. Di seguito, le sue parole nel post-partita.

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Cobolli: “Jannik mi ha scritto di godermi l’ultima partita”

“Il dritto in corsa sul 5-3? Quello mi ha tolto tanti pensieri negativi. Anche Jannik che mi ha scritto dopo la mia seconda sconfitta. Mi ha detto di provare a godermi ancora l’ultima partita perché comunque emozioni così non si vivono spesso. E rientrare un’altra volta e sentire il boato del pubblico è stato fantastico. Ringrazio tutti, è stato bellissimo.

Dal punto di vista mentale ed emotivo ho capito che sono più fragile di quello che penso. Questo torneo a me ha dato la prova che puoi essere il più duro di turno, comunque far vedere sempre il muso, ma se sei fragile si vede subito. La pressione e un po’ il torneo ti mettono tanto alla prova“.

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Cobolli: “Vacanze? Andrò a Kitzbuhel. Scierò, anche se non come Jannik”

“Di solito i tennisti vanno alle Maldive o in qualche posto dove fa molto caldo, dove puoi rilassarti magari con la tua ragazza. Quest’anno però ho deciso di cambiare. Vado in montagna, a Kitzbuhel, in Austria. Quindi apres-ski. Scio bene, ma non come Jannik! Ai calciatori viene detto che non possono sciare? C***i loro (ride, ndr). Andrò sicuramente con tutta la famiglia, quindi gli sci me li sono portati. Non scierò tutti i giorni. Se mi va scio, se non mi va non scio. L’importante sarà andare a mangiare, non a sciare.

Per me non sarà una vera e propria pre-season, ma sarà più un rimettersi in moto. Alla fine, sono solo due settimane. Ricomincerò a Monaco il 10/11 dicembre e andrò in Australia già il 27/28. Sono veramente pochi giorni, dove dovrò mettere dentro un po’ d’allenamento. Mi troverò meglio così rispetto ad una pre-season molto lunga dove non ci sono state tante partite. Per me sarà più facile poi ricominciare a competere. Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, fatemi finire l’anno e poi ne parleremo con il team. So comunque che ci saranno molte cose su cui dovrò lavorare”.

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Cobolli: “Carlos e Jannik sono i migliori. A noi questo un po’ pesa”

“Quando sei qui a Torino tutto è fantastico. È un sogno che si avvera e ovviamente sono molto orgoglioso di me stesso, del mio team. L’obiettivo è tornare l’anno prossimo. Questo torneo mi ha insegnato tante cose. Ovviamente non è facile parlare in questo momento perché mi è scesa un po’ tutta l’adrenalina della stagione. Sono veramente emozionato di aver fatto parte di questo torneo dei maestri. Alla fine, sono i dettagli che fanno la differenza, come in tutta la stagione. Le partite si vincono per piccole cose e i grandi giocatori le sanno fare tutte benissimo.

Alcaraz? Per me è più difficile affrontarlo così, perché sapevo che ogni mia minima pecca in uno scambio sarebbe diventata un massacro. Bisogna avere pochi margini d’errore e contro un giocatore del genere è veramente difficile. Oggi ho notato che, insieme a Jannik, Carlos è il giocatore più forte del mondo. E di tanto. A noi questo un po’ pesa. Però è anche bello affrontarlo e capire dove sei, perché solo con i migliori puoi davvero metterti in discussione.

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Ho lavorato tanto per arrivare qui e ho provato sin dal primo giorno di due settimane fa a godermi questo torneo. Ho fatto le cose al meglio di come potevo. Però ero anche leggermente preoccupato per come ci sono arrivato: la mia forma non era nemmeno vicina al 100%. In nessuna delle tre partite mi sono sentito al meglio. Questo mi ha dato un po’ fastidio perché io non mi sono mai fatto male — solo due o tre piccole cose in due o tre anni nel circuito. Se non me la sono goduta al massimo è solamente a causa di questa cosa”.

Cobolli, il ringraziamento finale

“Dato che la stagione è finita, volevo solo ringraziare le persone che sono state con me”, ha detto Cobolli di sua sponte, a fine conferenza. “In primis voi, che comunque siete con me per tutto l’anno — vedo le stesse facce purtroppo (ride, ndr), no scherzo —, quindi so il lavoro che c’è dietro a tutto quello che fate. Vi ringrazio e vi chiedo solo di starci leggermente più vicini quando potete. Ci sono tanti sacrifici dietro quello che facciamo. Siete più amici nostri di quello che alla fine danno a vedere. Non siamo una squadra vera e propria, ma è quello che puntiamo tutti noi a essere.

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Poi volevo ringraziare il mio team perché mi ha portato qui e non era scontato. Come ho detto l’altro giorno, nessuno se l’aspettava. È stato un viaggio fantastico che spero di continuare in futuro. E a tutti i tifosi di Torino che mi hanno sostenuto, ringrazio e mi scuso. Non sono stato come Jannik l’anno scorso. Il livello è leggermente diverso. È comunque stato un onore calpestare questo campo. Poi ringrazio tutte le persone che lavorano per me: la mia famiglia, i miei amici, la mia ragazza. Questa è un po’ la ciliegina sulla torta della mia carriera. Spero che io possa continuare su questa strada. Ci vediamo l’anno prossimo”.

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