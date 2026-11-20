ATP Finals ore 20:30 Daniil Medvedev 5 Frances Tiafoe 8 Statistiche e andamento

Ultima giornata di round robin di un’edizione non indimenticabile di ATP Finals…e secondo le quote i match di oggi non saranno tanto meglio. Sono mancate finora le grandi partite, tolte a tratti le due di ieri. Ma oggi c’è Cobolli-Alcaraz, l’ultima chiamata per Flavio…che sa di occasione in termini di orgoglio e poco più. L’azzurro infatti è già eliminato, lo spagnolo già qualificato, eppure davanti al pubblico di casa il romano sarà ovviamente motivato il doppio a fare bella figura. E le quote, nonostante Alcaraz abbia da puntare solo alla vittoria delle ATP Finals, sono decisamente poco generose.

La vittoria dello spagnolo sembra in effetti cosa fatta: 1,17-4,80 su Perlaplay, 1,17-4,85 su Netwin e 1,15-4,90 su Stake. Numeri che illustrano aspettative decisamente basse nei confronti di Cobolli. Che, chissà, svuotato dalla pressione dei primi due match, che per un motivo o per l’altro c’era, potrà trarre il massimo giocando a cuor leggero e strappare quantomeno un set. Per quanto, dovesse star bene Alcaraz, potrebbe essere l’ennesima dimostrazione di forza senza appello. Rendendo l’altra partita decisamente più interessante.

ATP Finals: le altre quote

Daniil Medvedev e Frances Tiafoe si giocheranno infatti un posto in semifinale nella partita serale. Spettacolo assicurato, tra le giocate ed effetto (e i colpi di testa) dell’americano e il ritmo forsennato da fondo campo del russo. L’esperienza ovviamente sorride al n.5 del mondo, ma la superficie può equilibrare le cose perché anche Frances si esprime molto bene qui. Il vincitore andrà in semifinale alle ATP Finals, e le quote non sembrano avere eccessivi dubbi su chi saranno i fortunati: 1,40-2,88 su Netwin, 1,40-2,90 su Perlaplay e 1,35-3,00 su Stake. Insomma, tutto verte verso l’esperienza. Eppure, dovendo spezzare una lancia per le sorprese, Tiafoe potrebbe essere l’uomo giusto per piazzarla.