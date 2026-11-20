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ATP Finals 2° set Carlos Alcaraz 3 6 2 Flavio Cobolli 6 4 0 Statistiche e andamento

Il calendario del tennis non è un menù fisso, come quello della Formula 1. È un buffet, dove ciascuno decide cosa mettere nel piatto: la metafora è di Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, che nella conferenza stampa organizzata durante le Finals di Torino ha affrontato praticamente tutti i temi più delicati del tennis contemporaneo. Dal calendario sempre più affollato agli infortuni, dalla velocità delle superfici alla comunicazione, fino al futuro di uno sport che continua a crescere economicamente ma che fatica, forse più di quanto dovrebbe, a trovare una direzione condivisa.

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E il punto di partenza è proprio quello che da mesi alimenta le discussioni tra giocatori e organizzatori: si gioca troppo oppure sono i tennisti a dover imparare a programmarsi meglio? Per Gaudenzi la risposta non può essere uguale per tutti, perché il tennis ha una caratteristica che lo rende profondamente diverso dagli altri sport: è una competizione a eliminazione diretta.

Il calendario, Sinner e la necessità di guardare oltre i primi della classifica

“Il 75% dei giocatori perde al secondo turno. Non possiamo costruire un calendario pensando soltanto a chi arriva sempre in fondo ai tornei. Dobbiamo guardare a tutto il movimento, non soltanto a tre o quattro giocatori”.

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Il riferimento è evidente. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev rappresentano quella ristretta categoria di campioni che, grazie alla continuità dei risultati, trascorrono molto più tempo in campo rispetto alla maggioranza dei colleghi. Ma il problema, secondo Gaudenzi, è proprio questo: ridurre il numero dei tornei per alleggerire gli impegni dei migliori rischierebbe di penalizzare tutti gli altri, costretti a cercare occasioni per giocare, guadagnare punti e sostenere economicamente la propria attività.

“Se vogliamo che tutti giochino 70 o 80 partite, dobbiamo accettare che servano numeri diversi di tornei. C’è chi deve giocarne 30 e chi, come Jannik, dovrebbe giocarne 18 e non 22. Il giocatore è libero di programmare il proprio calendario, insieme all’allenatore e al suo team”.

Ed ecco la metafora destinata probabilmente a far discutere. “La Formula 1 è un menù: quello mangi. Noi abbiamo un modello di atleta indipendente. Hai un buffet e sei tu che scegli, devi saperti regolare”.

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Gaudenzi ricorda che, considerando gli Slam e i Masters 1000, l’impegno complessivo per i protagonisti del circuito maggiore è nell’ordine di 120-130 giorni all’anno, comprendendo anche quelli trascorsi nelle sedi dei tornei. Il resto, sottolinea, dipende dalle scelte individuali. Esibizioni, appuntamenti aggiuntivi e competizioni sulle quali l’ATP non ha il controllo diretto, come la Coppa Davis, finiscono inevitabilmente per aumentare il carico complessivo.

Anche sui Masters 1000 allungati a quasi due settimane, il presidente invita a leggere i numeri: “Sono cinque partite in più all’anno, nei cinque tornei che sono cambiati, e circa quindici giorni aggiuntivi, ma soltanto se arrivi sempre fino in fondo. Se questo comporta maggiore stanchezza, devi togliere qualcosa da un’altra parte”.

Una posizione chiara, che però non cancella il problema del calendario. Anzi, Gaudenzi ammette quanto sia complicato intervenire su un sistema nel quale gli interessi economici e sportivi raramente coincidono.

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“Abbiamo avuto riunioni con tutti i Masters 1000 e con gli Slam nelle ultime settimane. Ci sono tanti attori coinvolti ed è praticamente impossibile mettere tutti d’accordo. Non sono un CEO che va in giro a stringere mani, lavoro tantissimo dietro le quinte”.

Il calendario del 2028 resta ancora da definire, così come alcune questioni legate al doppio. L’obiettivo dichiarato è arrivare a una decisione entro la fine dell’anno, cercando di garantire opportunità a tutte le fasce della classifica.

Infortuni e antidolorifici: “Noi giocavamo da infortunati, ma smettevamo prima”

Uno dei passaggi più interessanti riguarda la salute degli atleti e il confronto tra generazioni. Gaudenzi, ex numero 18 del mondo, non nasconde che il tennis sia diventato più impegnativo sotto molti aspetti, ma ritiene che i giocatori contemporanei abbiano imparato a proteggere il proprio corpo molto meglio rispetto al passato.

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“I giocatori di oggi sono molto più intelligenti di noi. Prendevamo antinfiammatori e andavamo in campo anche quando stavamo male. Oggi fanno bene a prendersi cura del proprio corpo. Djokovic è un esempio di come si debba lavorare in questa direzione”. Una riflessione che diventa anche un’ammissione personale.

“Devi sentire il dolore per capire quando rischi di creare una lesione che può durare nel tempo. Io ho commesso questo errore per tutta la carriera: mascheravo il dolore e poi mi rompevo. Noi giocavamo di più da infortunati, ma ci rompevamo prima e smettevamo prima”.

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Secondo Gaudenzi, non è quindi corretto confrontare semplicemente il numero di tornei disputati in una singola stagione. Bisognerebbe guardare all’intera durata della carriera, oggi potenzialmente estesa fino a 15-20 anni, mentre in passato arrivare competitivi ai trent’anni rappresentava già un’eccezione.

Quanto agli interventi possibili per limitare gli infortuni, il presidente individua un elemento concreto: le palline. “È forse l’unica cosa sulla quale possiamo intervenire. Una palla che non reagisce bene, che si gonfia e rallenta, pesa su polso, gomito e spalla. Anche io avevo problemi alla spalla quando giocavo con palline troppo lente”.

Una questione sulla quale, tuttavia, l’ATP non dispone di un controllo assoluto, non essendo direttamente responsabile della produzione.

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Campi troppo veloci? “Se li rallentiamo rischiamo altri problemi”

Tra gli argomenti affrontati non poteva mancare quello della velocità dei campi di Torino. Una questione che ha accompagnato queste Finals, caratterizzate da servizi particolarmente incisivi e scambi spesso molto brevi.

Alla domanda se sia possibile intervenire sulla superficie per favorire uno spettacolo diverso, Gaudenzi risponde richiamando ancora una volta il difficile equilibrio tra intrattenimento e salute dei giocatori.

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“Se tocchi una cosa, ne migliori una e ne peggiori un’altra. Se il campo diventa troppo lento, poi ci si lamenta degli infortuni, delle partite troppo lunghe e della stanchezza. Bisogna trovare un equilibrio”.

E il presidente invita anche a ricordare come fosse il tennis indoor di qualche decennio fa.

“Quando giocavo io, se vedevi Ivanisevic contro Krajicek, magari assistevi a uno scambio per set. Negli ultimi anni il tennis si è molto omogeneizzato. Che sia giusto o sbagliato è un altro discorso”.

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Per Gaudenzi, inoltre, la velocità del gioco non dipende soltanto dal campo, ma da una combinazione di fattori: palline, umidità, altitudine, condizioni indoor o outdoor e caratteristiche della superficie. Variabili difficili da controllare e che possono cambiare anche sensibilmente da una settimana all’altra.

“Stiamo facendo tantissime analisi, lavoriamo sui dati, ma non è semplice”.

Resta però una domanda che accompagna l’evoluzione del tennis moderno: nel tentativo di rendere questo sport sempre più spettacolare, non si rischia di ottenere l’effetto contrario? Quando il servizio diventa predominante e gli scambi si riducono a pochi colpi, anche lo spettacolo finisce inevitabilmente per cambiare natura.

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Il futuro delle Finals: formula confermata, apertura a un evento insieme alla WTA

Se sul calendario generale le certezze sono poche, sulle ATP Finals Gaudenzi sembra avere idee decisamente più definite. Il formato con otto giocatori divisi in due gironi, seguito da semifinali e finale, non è attualmente in discussione.

“A me questo formato piace molto. Funziona perché hai gli otto migliori giocatori del mondo e vuoi vederli confrontarsi tra loro. Passare all’eliminazione diretta sarebbe un rischio: qui hai la garanzia di vedere almeno tre partite di Alcaraz, Zverev e Cobolli. Le Finals sono un grande successo e non stiamo spendendo molto tempo per cambiare qualcosa che funziona”.

Diverso il discorso sull’ipotesi di riunire ATP Finals e WTA Finals in un unico evento.

“Non sono assolutamente contrario, anzi sono un grande fan del prodotto combined. Per me il tennis dovrebbe essere tutto combined, specialmente ad alto livello. Dovremmo avere una governance e un’unica entità commerciale capace di commercializzare il tennis come un solo sport”.

Una visione ambiziosa, ma che deve scontrarsi con la frammentazione degli organismi decisionali.

“Quando hai sette entità che prendono decisioni e ciascuna pensa ai propri interessi, diventa tutto molto più difficile”.Anche sul Medio Oriente, in un contesto internazionale sempre più complesso, Gaudenzi ribadisce che la sicurezza viene prima di tutto.

“Non ci occupiamo di geopolitica, ma dobbiamo proteggere i giocatori e gli staff ATP. Non sappiamo se andremo a giocare in Medio Oriente e i giocatori dovranno avere la possibilità di scegliere se andare lì oppure in altre parti del mondo”.

Il rapporto con la stampa: “I giocatori vogliono meno impegni, io non sono d’accordo”

C’è infine un tema che riguarda direttamente chi il tennis prova a raccontarlo ogni giorno. A sollevarlo è Ubaldo Scanagatta, che richiama l’attenzione sulle difficoltà crescenti dei giornalisti nell’accedere ai protagonisti del circuito e sulla progressiva perdita di quel rapporto diretto che un tempo consentiva di costruire storie, approfondimenti e interviste capaci di andare oltre la semplice cronaca.

A Torino, osserva Scanagatta, sono arrivati numerosi ex numeri uno del mondo, ma le possibilità di incontrarli e intervistarli sono state limitate. Un’occasione che, dal punto di vista giornalistico, avrebbe potuto essere sfruttata diversamente.

La risposta di Gaudenzi è particolarmente significativa. “Una delle prime richieste dei giocatori più importanti è avere meno media commitment. È tra le prime cinque, forse addirittura la prima. Sono d’accordo? Ovviamente no”.

Per il presidente, l’aumento dei compensi dovrebbe accompagnarsi anche a una maggiore disponibilità nei confronti del pubblico e di chi racconta lo sport.

“Abbiamo aumentato i compensi e a questo dovrebbe corrispondere anche un maggiore impegno in termini di esposizione. Dobbiamo raccontare storie, perché alla fine il nostro obiettivo è intrattenere gli appassionati. Ed è quello che fate voi giornalisti”.

Il problema, tuttavia, è strutturale. I tennisti moderni sono circondati da team sempre più numerosi, dispongono di canali di comunicazione personali e possono raggiungere direttamente milioni di appassionati senza passare attraverso i media tradizionali.

“Oggi tutti hanno il proprio canale e i propri sponsor. Hanno un accesso diretto agli appassionati che prima avveniva attraverso i media. C’è stato un disintermediamento. In altri sport gli impegni con la stampa vengono stabiliti dalle leghe attraverso una negoziazione. Per noi è una discussione praticamente settimanale con i giocatori. Ci stiamo lavorando, ma non ho una soluzione”.

Tra le proposte emerse durante la conferenza anche quella di coinvolgere maggiormente gli allenatori negli incontri con i giornalisti. Un’ipotesi che Gaudenzi accoglie favorevolmente.

“La mia risposta istintiva è che sia una bella idea. Se riusciamo a togliere un po’ di tempo ai giocatori e a darlo agli allenatori per creare nuove storie, perché no? La prenderemo seriamente in considerazione”.

È forse questo uno dei passaggi più interessanti dell’intera conferenza. Perché mentre il tennis discute di calendari, montepremi, superfici e nuovi mercati, rischia di trascurare uno dei suoi patrimoni più importanti: le storie dei protagonisti e la possibilità di raccontarle davvero.

Gaudenzi ne è consapevole e sa che il tennis deve continuare a crescere, ma anche che non può permettersi di diventare soltanto un prodotto da consumare, nel quale tutto ciò che conta accade durante le due ore di una partita. Perché alla fine il tennis è certamente un business, ma continua a vivere soprattutto delle persone che lo giocano e di quelle che hanno ancora voglia di leggere qualcosa che proviamo a raccontare.

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