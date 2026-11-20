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ATP Finals · Semifinale 1° set Carlos Alcaraz 3 Ben Shelton 4 Statistiche e andamento

Sabato 21 novembre sarà giornata di semifinali alle Nitto ATP Finals. All’Inalpi Arena di Torino, i primi a scendere in campo nel singolare saranno Carlos Alcaraz e Ben Shelton, primo e secondo classificato nei rispettivi gironi. Lo spagnolo e lo statunitense giocheranno non prima delle 14:30. In serata, il numero 1 del mondo e del suo gruppo, il tedesco Alexander Zverev, non prima delle 20:30 se la vedrà con il vincente del match di venerdì sera tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Frances Tiafoe.

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Quanto ai doppi, invece, alle 12 calcheranno il rettangolo da gioco il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, che sfideranno lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski. Non prima delle 18, la seconda semifinale proporrà l’incontro tra i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, che si misureranno con i francesi Theo Arribage e Albano Olivetti.

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