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Chi vince il 2° set?Medvedev-Tiafoe
Vota per primo. Si vota fino alla fine del set.
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Amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta LIVE della sessione serale della sesta giornata delle Nitto ATP Finals. Dopo il successo di Carlos Alcaraz nel pomeriggio, ai danni di Flavio Cobolli, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe sono pronti per sfidarsi nell’ultimo match dei gironi. Il russo guida per 6-1 nei testa a testa nel Tour con l’americano, che però ha trionfato nell’ultimo confronto andato in scena allo US Open. In palio c’è un posto nella semifinale serale di sabato contro Alexander Zverev.
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Si segue la regola dei servizi
Gli scambi si allungano, ma sono sempre i battitori a spuntarla. Nel terzo gioco Tiafoe viene trascinato ai vantaggi, ma indovina uno smash vincente in arretramento e tiene così la testa del parziale.
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Medvedev vince il primo set
Non bastano alcune ottime risposte di Tiafoe. Medvedev si aggrappa alla battuta e dopo trentaquattro minuti sigilla la prima frazione con il punteggio di 6-3.
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Break Medvedev
Il russo è roccioso in difesa nel sesto gioco. Lo statunitense pasticcia nei pressi della rete e concede due chance in risposta all’avversario. Due palle dell’americano terminano fuori di pochi millimetri. Break per Daniil, che in un attimo sale 5-2.
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Medvedev annulla due palle break
Lo statunitense riesce a entrare spesso nello scambio nel quinto gioco. Si procura due chance di break, ma Meddy si fa trovare pronto. Piazza un passante e un rovescio vincenti e si salva.
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Si parte bene al servizio
Sia Medvedev che Tiafoe iniziano tenendo piuttosto agevolmente i loro turni di battuta. Le prime di servizio fanno la differenza in questi primi minuti.
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Medvedev-Tiafoe in campo
Daniil e Frances scendono in campo all’Inalpi Arena di Torino. Sia il russo che l’americano hanno perso contro Carlos Alcaraz nel girone, mentre sono usciti vittoriosi dalla sfida con Flavio Cobolli. Tiafoe vince il sorteggio e sceglie di servire.