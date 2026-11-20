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ATP Finals Finale Daniil Medvedev 5 6 6 Frances Tiafoe 8 3 4 Statistiche e andamento

dal nostro inviato a Torino

La stanchezza non impedisce a Daniil Medvedev di superare il girone, eliminando in due set Tiafoe nel finto quarto di finale del gruppo Lendl. Con Alcaraz già primo, serviva soltanto capire chi sarebbe stato l’avversario di Zverev in semifinale: sarà dunque il russo, forse anche stufo di (vedere per la 23esima volta!) il tedesco dall’altra parte della rete. I due però non si affrontano da un anno: ecco le impressioni di Medvedev in flash zone nei pochissimi minuti abitualmente concessi alla stampa.

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D. Non affronti Zverev da oltre un anno e nel frattempo lui è arrivato al n. 1 del mondo. Tu però sei avanti nei confronti diretti, ti aspetti qualcosa di diverso da lui?

Medvedev: “Diverso non lo so, vedremo. In questo campo molto veloce il servizio è importante, così come riuscire ad avere chance in risposta. Sarà questa la chiave del match contro di lui. Credo che su questo campo in particolare la chiave sia poi sempre questa, da giocare oggi o cinque anni fa o contro qualsiasi giocatore. Quando gioco così so di essere difficile da battere, è tutta questione di continuità. Anche per Sascha è stato così, è diventato n. 1 in questo modo, riuscendo a giocare per molto tempo ad alto livello”.

D. Sarà il vostro 23esimo confronto diretto, c’è qualcosa che puoi scavare dentro di te per trovare l’ispirazione per la partita?

Medvedev: “Be’, sono in semifinale e ho avuto un finale di stagione impegnativo, fisicamente e mentalmente ti drena abbastanza. Non è facile continuare a lottare e a vincere, è fantastico essere ancora qui”.

D. L’ATP ha detto che considera l’opzione di poter tornare anche l’anno prossimo a Doha e Dubai, dove tu hai avuto alcuni problemi l’anno scorso. Ti andrebbe di tornare lì?

Medvedev: “Sarei felice di tornare lì, sì. Non ho seguito molto la situazione, ma da quello che so va tutto bene. Mia sorella abita a Dubai, quindi sì, sarei contento di tornarci!”.

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D. Quanta fame hai di tornare a vincere un titolo di questo livello?

Medvedev: “Oggi in particolare, e in questo torneo, non così affamato devo dire… Sono stanchissimo! Però sto lottanto e lavorando duro, posso essere stanco ma comunque vincere, altrimenti non sarei in semifinale e perderei tutte le partite in due set. In generale diciamo che se fossi meno stanco forse sarei più affamato!”.

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